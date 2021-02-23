Актера Жерара Депардье обвинили в изнасиловании

Французского актера Жерара Депардье подозревают в сексуальных домогательствах.

Предлагается, что он совершил эти действия в 2018 году относительно 20-летней актрисы. Первоначальное расследование обвинений в изнасиловании против Депардье прекратили в 2019 году из-за отсутствия доказательств. Однако летом 2020 года их возобновили.

Актриса обвиняет Депардье в изнасиловании, которое якобы совершил французский актер в своем доме в Париже в августе 2018 года.

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Адвокат Депардье Эрве Темим заявил, что они с его подзащитным отрицают эти обвинения. По словам приближенного к французскому актеру источника, Депардье — друг семьи этой актрисы. Имя девушки не раскрывают.

Секс-скандалы в мировом шоу-бизнесе

За личной жизнью знаменитостей следят журналисты и миллионы поклонников по всему миру. Иногда в прессе появляются новости о сексуальных скандалах в мировом шоу-бизнесе с участием известных актеров, талантливых продюсеров, выдающихся кинорежиссеров, легендарных музыкантов или других деятелей искусства.

Многих из них обвиняли в сексуальных домогательствах или изнасилованиях неоднократно. Некоторые знаменитости даже спустя много лет разгребают последствия этих слухов и обвинения.

Например, кинорежиссер Роман Полански до сей пор не посещает многие страны, которые могут арестовать и депортировать его в США. Из-за обвинений в изнасиловании 13-летней девочки Полански на пике своей карьеры получил серьезный удар по репутации.