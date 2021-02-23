Известный украинский певец Виктор Павлик рассказал о предсказании цыганки, ответил на вопрос о изменах в браке и рукоприкладстве.

В интервью для программы Невероятная правда о звездах 55-летний исполнитель признался, что однажды ему сказали, что у него будет пять жен. Сейчас певец женат на своем концертном директоре Екатерине Репяховой — это четвертая супруга артиста.

— То, что мне предсказали пять жен, — правда. Об этом сказала женщина цыганского происхождения, — сказал Виктор Павлик.

Певец пошутил, что его пятый брак будет с племянницей нынешней супруги Екатерины.

На вопрос о изменах в браке Павлик ответил неоднозначно.

Изначально исполнитель заявил, что физических измен не было, но был флирт, а после признался в том, что спал с другими девушками.

— Секс с другими девушками во время брака был, да. Сложно сказать, измена ли это. Тогда я был молод, но сейчас уже в том возрасте, когда лучше книжку почитать, — сказал артист.

Также Павлик признался, что никогда не бил бывшую жену целенаправленно, но во время скандалов мог дать сдачи.

— Возможно, было какое-то рукоприкладство, но параллельно с ссорами. Она меня, а я ее, — рассказал певец.

Виктор подчеркнул, что с Екатериной у них таких ссор еще не было.

Павлик с женой рассекретили пол первенца

В январе стало известно, что Виктор Павлик и Екатерина Репяхова ожидают рождения первенца.

Чтобы узнать, кто именно у них родится, супруги заказали специальную коробку с сюрпризом. Синие шарики, которые вылетели из нее, символизировали то, что Екатерина Репяхова беременна мальчиком. Роды девушки запланированы на 13 июня 2021 года.

Ранее Екатерина рассказывала, что узнала о своем положении только на четвертой неделе беременности.

Фото: Виктор Павлик