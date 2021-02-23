Главная героиня романтического реалити-шоу Холостячка Ксения Мишина призналась, что именно абъюзивные отношения стали для нее толчком на пути к самореализации.

В сториз на своей странице в Instagram звезда записала видео, в котором рассказала о трудном периоде своей жизни.

Она поделилась, что встречалась с парнем, который был настоящим диктатором.

— Я стала на путь самореализации, когда находилась в очень тяжелых отношениях, где присутствовала только диктатура. На тот момент я занималась ребенком и пыталась себя убедить, что это нормально. Я верила, терпела, ждала, что все будет так, как в начале, — рассказала Ксения.

Мишина отметила, что ее жизнь начала меняться в тот момент, когда она осознала, что такие отношения — это ненормально.

Именно это осознание стало толчком к большим переменам в жизни Ксении.

Как Мишина и Эллерт отдохнули в Доминикане

Украинская актриса Ксения Мишина отдыхала в Доминикане вместе со своим избранником Александром Эллертом.

Мишина и Эллерт полетели в отпуск вместе с детьми — Элей и Платоном. Они остановилась в отеле на берегу Карибского моря, где случайно встретили Ирину Федишин с мужем Виталием Човныком и двумя сыновьями.

Звездные семьи поделились видео с отдыха и показали, что весело проводят время вместе. Они купаются в море, загорают и активно играют с детьми.

Фото: Ксения Мишина