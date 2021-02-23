Радиоведущий, комик и автор юмористических проектов Андрей Рыбак рассказал об отношениях с родителями и поделился своим видением сильного мужчины.

В откровенном интервью проекту Сильный от создателей шоу Холостяк, Андрей Рыбак признался, что его воспитывали мама с бабушкой.

— Мама много внимания уделяла как моему обучению, так и воспитанию. Но о своих эмоциональных переживаниях, отношениях с девушками, сексуальном образовании разговоров с родителями не было. Наверное, они стеснялись. Не хотели ставить меня в неловкое положение. И я держал это в себе. Родители ждали от меня серьезных вопросов, а я — от них советов. Поэтому в конце концов начал сам искать ответы в своем окружении, — рассказал Андрей.

Рыбак поделился, что в детстве его родители очень много ссорились и их пример был семейной моделью для него. Андрей очень удивлялся, когда приходил в гости к своему сверстнику и видел, что его родители общаются совершенно иначе.

— Позже — в старшей школе, в университете — я старался быть лучшим, чтобы всем нравиться. Я очень старался вести себя так, как я считал, от меня ожидают. Не так, как я хотел. Пытался быть веселым, крутым, всем помогать. Это никогда не срабатывало на сто процентов.

Наверное, тогда у меня и появились комплексы, которые позже передались и в профессиональной деятельности, когда я начал думать, что у меня несмешные шутки и все, что я делаю, не находит отклика у людей, — признался радиоведущий.

Андрей рассказал, что сейчас не держит эмоции в себе, а все свои комплексы и проблемы он обсуждает с психологом.

— Сегодня я не держу обид на родителей и понимаю, что становиться лучшей версией себя нужно только для себя, а не для того, чтобы нравиться всем. Поэтому на проекте Холостячка мне было эмоционально легче озвучивать свои недовольства и мысли. Если что-то не нравилось, например, жизнь в палатках, я об этом говорил. Понятно, что никто меня не увез бы в отель. Но проговаривая то, что меня беспокоит, мне легче было справляться с проблемами, — рассказал Рыбак.

По словам Андрея, максимально сильным человек становится именно тогда, когда он может признаться в своих слабостях.

-Ничего плохого нет в том, если человек, например, не умеет заменить кран, колесо в машине, штукатурить стену или поднимать 100 кг железа в зале. От того он не становится мужчиной меньше. Но почему-то в сознании многих людей настоящий мужчина — это некая глыба, которая не должна ничего чувствовать, однако должна уметь все, — признался Андрей.

Радиоведущий отметил, что именно публичные люди должны поднимать тему стереотипов.

— Мне постоянно прилетают какие-то негативные комментарии по моей внешности. Я на это не обращаю внимание, но знаю многих людей, кто не выдерживает подобного давления социума. Если после проектов # Сильный и # сильная люди задумаются, стоит навешивать на других стереотипные суждения, нам всем станет лучше жить, — подытожил Андрей

Проект #Сильный — это откровенный разговор о методах воспитания, через которые пришлось пройти героям кампании в раннем детстве, в распределении ролей в семье и право на открытое проявление эмоций.

Участники кампании стали 14 мужчин, которые своим примером разрушают гендерно обусловленные стереотипы общества.

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Фото: Андрей Рыбак