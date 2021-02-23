Британский дизайнер Вивьен Вествуд создала новую экологическую коллекцию для своего бренда.

В феврале 2021 осенне-зимняя линейка одежды бренда Vivienne Westwood была пошита из переработанных материалов и тканей, которые остались от предыдущих fashion-коллекций.

Британский бренд присоединяется к мировому тренду на осознанную моду — использование эко-материалов для пошива одежды.

Новая осенне-зимняя коллекция бренда на 90% состоит из тканей, которые уже были использованы ранее при пошиве прошлых линеек.

Большая вещей в коллекции полностью или частично сделаны из таких материалов: органического или переработанного хлопка, органического шелка, эко-джинсы и переработанного нейлона и полиэстера.

Коллекция также интересна своим аутентичным символизмом — почти на каждой вещи из коллекции отображены различные интерпретации картины Дафнис и Хлоя работы Франсуа Буше.

Это любимое произведение искусства дизайнера Вествуд.

— Это станет основным принтом сезона — небо и пасторальные сцены, запечатленные через цвета и ткани, — прокомментировала коллекцию дизайнер.

В коллекции также представлен тренд нового сезона — корсет — который стал популярным благодаря сериалу Бриджертон от Netflix.

На моделях представлены и другие яркие детали: береты, гольфы с принтами и бархатные жакеты.

Модная империя Виктории Бекхэм испытывает серьезные финансовые потери

Косметический бренд модного дизайнера Виктории Бекхэм потерпел серьезные финансовые убытки.

В январе 2021 компания Victoria Beckham Holdings, которая отвечает за фешн- и бьюти-бренды звезды, опубликовала данные об убытках объемом более $23 млн.

После этого компания Victoria Beckham Ltd, которая занимается только фэшн-брендом модели, обнародовала годовые потери объемом более $16 млн.

Следовательно, потери косметического бренда звезды составили $7 млн.

Фото: Вивьен Вествуд