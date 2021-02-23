Украинский телеведущий Никита Добрынин опубликовал трогательное фото с беременной любимой, блогером Дашей Квитковой.

В своем Instagram Никита поделился снимком, где он спит лицом к животику жены.

Телеведущий очень нежно подписал фотографию, называя будущую семью своими котиками.

— Теперь наше утро выглядит так. И начинается с разговоров с животиком, — прокомментировала Даша.

Сейчас пара отдыхает в солнечном Египте.

Квиткова рассказала в своем микроблоге, что перелет перенесла в целом хорошо, хоть и немного тошнило.

Квиткова рассказала, как на нее влияет беременность

Жена телеведущего Никиты Добрынина, блогер Даша Квиткова рассказала, как протекает беременность и какие изменения происходят в организме.

Даша призналась, что ее память стала совсем плохой. Также она поведала, что каждую ночь чувствует, как малыш растет.

Квиткова поделилась, что ее вкусовые рецепторы почти восстановились, однако свежие огурцы организм пока не воспринимает. А одышка не дает ей жить в привычном ритме.

Фото: Никита Добрынин