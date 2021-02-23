Украинский борец греко-римского стиля и народный депутат Верховной Рады Жан Беленюк рассказал о специфическом запахе от переболевших Covid-19, о том отразился ли на нем как-то вирус и о своем отношении к вакцинации.

В эксклюзивном комментарии для Фактов ICTV Жан Беленюк подтвердил то, что действительно чувствует особый запах от переболевших коронавирусом. К тому же спортсмен рассказал, что его случай не единичный.

— Мне уже многие написали о том, что заметили изменение запаха тела, но не могли понять почему, как и было со мной, — сказал Беленюк.

В конце сентября Жан переболел коронавирусом, однако рассказал, что кроме изменения запаха, он никак на него не повлиял.

— Болезнь никак не повлияла на мою жизнь. Насчет изменения запаха, я просто не могу до конца понять, это рецепторы какие-то открылись или связано с гормональными изменениями и секрецией. Потому что мой тренер ничего особенного не чувствует, но он и не болел, — сказал спортсмен.

Жан рассказал, что соблюдает меры предосторожности и пользуется антисептиком, а в среду, 24 февраля, пойдет сдавать тест на наличие антител.

Также Беленюк отметил, что будет вакцинироваться от Covid-19.

— Я думаю, что у меня не будет выбора. Поскольку предполагаю, что поездки за границу без вакцинации будут невозможны. Я собираюсь выступать на Олимпийских играх. Это в моих приоритетах стоит выше, чем боязнь возможных побочных эффектов, — рассказал Жан.

Суперспособность Жана Беленюка

Жан Беленюк обнаружил у себя способность определять людей, перенесших Covid-19. Этой информацией он поделился на своей странице в Facebook. Спортсмен отметил, что может определить по запаху тела переболевших коронавирусом.

Все началось с того, что он заметил специфический запах со своих подмышек. В последствии он начал его замечать и у своих спарринг-партнеров, которые переболели Covid-19.

Фото: Жан Беленюк