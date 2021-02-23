Украинская певица Злата Огневич призналась, что редко ходит на свидания и поинтересовалась у подписчиков, как лучше одеваться на встречу с парнем.

На своей странице в Instagram звезда поделилась серией откровенных фото, на которых она позирует в черном пиджаке и с ярким макияжем. Соблазнительный образ Огневич довершила черными лаковыми ботфортами на каблуках.

Певица призналась, что ее всегда мучает вопрос, как следует одеваться на свидание.

— Сексуально или скромно? Быть в тренде или просто женственной… А главное — быть лучше, чем ты есть на самом деле или быть максимально естественной? Кстати, я могу себя вести достаточно неуравновешенно, чтобы парень даже и не подумал встретиться снова, — написала Огневич.

Певица подчеркнула, единственное, что спасает в любой ситуации — это уверенность в себе.

В комментариях подписчики отметили, что Злата всегда выглядит хорошо и ей не стоит переживать по этому поводу.

Злата Огневич стала жертвой мошенников

Украинская певица Злата Огневич стала жертвой афериста, который от ее имени взял предоплату за рекламные услуги у одного известного украинского бренда в размере $5 тыс.

Об инциденте артистка узнала спустя год. Огневич призналась, что эта ситуация стала ударом для нее и ее репутации. Также певица отметила, что обязательно найдет мошенника и заставит его ответить за свой поступок.

Фото: Злата Огнєвич