Украинская певица Тина Кароль поразила поклонников своей сексуальностью в эффектном наряде от украинского дизайнера.

36-летняя звездная модница снялась в фотосессии в откровенном аутфите от украинского prêt-à-party бренда Nué.

Певица выбрала топ с обнаженной спиной из натурального шелка с ремешками, украшенными крупными блестящими стразами, а также юбку со смелым разрезом спереди.

Стоимость топа, согласно информации на официальном сайте бренда, составляет $542, а юбки — $800.

Тина дополнила образ элегантными босоножками от украинского бренда Kachorovska.

В своем Instagram Кароль поделилась первыми кадрами из новой фотосессии, автором которой выступила популярная украинская фэшн-фотограф Ксения Каргина.

Певица также показала видео со съемок фотосета в Instagram-сториз, где можно подробно рассмотреть ее сексуальный аутфит.

В комментариях поклонники не скрывали своего восхищения: Тушите пожар, черная королева, богиня, секси, горячо, — пишут в Сети.

Тина Кароль презентовала новый клип на песню Скандал

Популярная певица Тина Кароль представила новый клип на песню Скандал.

В песне рассказывается история женщины, которую никак не хочет отпускать бывший. В песне Тина просит не беспокоить и не звонить ей, иначе будет очередной скандал.

В клипе Скандал Тина Кароль предстала в обольстительном образе, который дополняют невероятно пластичные движения и обтягивающий костюм.

Фото: Тина Кароль