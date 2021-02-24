Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова приобрела новый автомобиль.

На своей странице в Instagram девушка поделилась фото, на котором позирует возле нового авто.

По словам Екатерины, у нее в семье все девушки — водители. Поэтому с самого детства она всегда мечтала о собственной машине.

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Жена Павлика отметила, что когда зашла в салон и увидела свой новый автомобиль, то не смогла сдержать эмоций и расплакалась.

— Когда ты забираешь свою мечту из салона — это просто непередаваемые ощущения. Желаю их прожить каждому. Но по-особенному круто, когда ты сам маленькими шагами дошел до этого. Я так это ценю. И я обожаю свою жизнь за такие возможности и эмоции, — написала Екатерина.

Девушка рассказала, что еще в 2017 году занимала у сестры средства на покупку квартиры в Киевской области. Затем она долго отдавала ей деньги, но впоследствии продала квартиру вдвое дороже и смогла позволить себе покупку нового автомобиля.

— Теперь я решила, что машинка и комфорт нам с мамой и сыном просто необходимы. Мы с ними будущие путешественники-автомобилисты, — поделилась Катя.

Жена Павлика пожаловалась на финансовые трудности

Концертный директор и жена Виктора Павлика рассказала о финансовых проблемах в семье, заработок и кредит артиста.

Екатерина Репяхова призналась, что на почве финансовых вопросов у пары время от времени случаются ссоры. По словам девушки пара минимум на 150 тыс. грн в минусе ежемесячно.

Певец не упускает ни одной возможности заработка, ведь карантин сильно повлиял на финансы семьи.

Фото: Катерина Репяхова