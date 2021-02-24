Английская певица Элли Голдинг ожидает рождения первенца. О своей беременности звезда сообщила на восьмом месяце.

На своей странице в Instagram Элли Голдинг обнародовала фото, на котором позирует в длинном белом платье и сидит на краю ванны.

Как призналась Элли, беременность стала для нее и ее мужа Каспара Джоплинга полной неожиданностью. Пара узнала о грядущем пополнении во время празднования годовщины брака в августе 2020 года.

— Это было настоящим безумием, потому что случилось в день нашей первой годовщины. Это никак не входило в мои планы. Мысль о беременности казалась мне нереальной, — рассказала певица в интервью Vogue.

34-летняя Элли Голдинг стала известной благодаря хит-параду BBC Sound of 2010 и победы в номинации Выбор критиков на премии BRIT Awards в 2010 году. В копилке артистки четыре студийных и семь миниальбомов.

Известно, что до знакомства с будущим мужем у Элли Голдинг были романтические отношения с принцем Гарри.

Меган Маркл беременна

Герцоги Сассекские Меган Маркл и Гарри станут родителями во второй раз.

О второй беременности Меган Маркл представитель королевской пары объявил в День святого Валентина. После обнародования громкой новости все начали активно обсуждать детали рождения малыша.

Известно, что герцогиня забеременела осенью, а роды состоятся в конце весны 2021 года.

Фото: Эллі Голдинг