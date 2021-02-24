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Валентина Чорна |

В откровенном корсете: Анна Седокова удивила горячим видео

Украинская певица Анна Седокова поделилась горячим видео в откровенном наряде.

Анна Седокова

На своей странице в Instagram звезда опубликовала ролик, на котором позирует в бежевом корсете и с обнаженными ногами. Свой образ Седокова довершила роскошными босоножками на высоких каблуках и заплетенными волосами.

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В видео артистка соблазнительно позирует на камеру и демонстрирует свое подтянутое тело.

Поклонники оценили публикацию Седоковой и оставили ей множество приятных комментариев.

— Красота божественная, Огонь, Кайф, Очень горячо, — пишут в комментариях.

Седокова защитила дочь от хейтеров в Instagram

Певица Анна Седокова публично защитила дочь от хейтеров в социальных сетях.

Звезда рассказала, что ее 16-летняя дочь пострадала от сплетен и насмешек из-за смерти ее отца — Валентина Белькевича. Певица осуждает такое проявление агрессии к своей семье. Поэтому она отметила, что больше не будет публиковать ничего личного.

Седокова рассказала, что страдает от грязных сплетен с самого начала своей карьеры. Но не хочет, чтобы этот груз ложился на плечи ее детей.

Фото: Анна Седокова

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