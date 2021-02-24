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Каріна Зуєва |

Как превратить хейт в заработок — Андре Тан поделился личным опытом

Известный украинский дизайнер и модельер Андре Тан рассказал, как можно заработать на негативных отзывах в социальных сетях.

Как превратить хейт в заработок — Андре Тан поделился личным опытом

На своей странице в Instagram кутюрье поделился с подписчиками советом — как превратить хейт в заработок.

Андре Тан посоветовал не удалять негативные отзывы, а наоборот, не молчать и показывать, что вы умеете реагировать на критику. Ведь выйдя из ситуации красиво, вы вырастите в глазах клиента и всех наблюдателей.

Модельер считает, что нешаблонные ответы, эмпатия и настоящая заинтересованность в том, что беспокоит клиента, — это основное его отличие от конкурентов. И не стоит бояться того, что вас могут упомянуть в негативном отзыве в социальных сетях.

— Чтобы найти нового клиента, вы должны пройти семь кругов ада и вложить большой бюджет. А когда человек написал негативный отзыв, то он уже нашелся. По моему опыту, сделать из негативного отзыва позитивный куда дешевле, чем искать нового покупателя, — сказал Андре Тан.

Дизайнер подчеркнул, что хейтеры — это проводники в мир блестящего сервиса.

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Только недовольные клиенты честно расскажут вам о ваших ошибках.

— Помните, что разводить долгую дискуссию — плохая идея. Переведите разбирательство в личные сообщения на той же платформе, где пожаловался клиент, — посоветовал кутюрье.

По словам модельера, лучше всего научиться предугадывать хейт.

— Если вы понимаете, что сделали что-то не так, то не стоит ждать, пока о вас напишут огромный пост. Сразу же отправьте клиенту небольшой подарок, — сказал Андре Тан.

Как Covid-19 повлиял на модные тренды

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу модной индустрии. Многие модельеры отмечают, что сейчас на пике популярности — комфорт и удобство. Андре Тан рассказал, как Covid-19 повлиял на модные тренды и швейную индустрию.

По словам дизайнера, с наступлением пандемии люди начали более осознанно покупать одежду.

Фото: Андре Тан

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