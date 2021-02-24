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Факты / Шоу-бизнес / Мода
Олександра Ватаманюк |

Зеленые волосы и яркие стразы: сексуальный образ Ирины Шейк

Российская супермодель Ирина Шейк поразила поклонников своим необычно сексуальным образом.

ирина шейк

Захватывающий образ был создан для новой фотосессии журнала Vogue, где Ирина стала лицом обложки мартовского выпуска.

В своем Instagram 35-летняя модель опубликовала видео, где предстала с полуоткрытой грудью в одежде сочно-зеленых цветов от итальянского бренда Bottega Veneta.

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Макияж и прическа Шейк также стилизированы в ядовито-зеленый цвет.

Автором завораживающих фотографий Ирины стал российский архитектор и дизайнер Гарри Нуриев.

 — Так я вижу самую великолепную девушку. Моя любовь — Ирина Шейк — было так весело воплотить свое сумасшедшее зеленое видение жизни с тобой, —  подписал снимки фотограф.

Шейк и Купер поддерживают теплые отношения ради дочери

Известная модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер поддерживают дружеские отношения даже после развода.

Пара разорвала отношения еще летом 2019 года, но ради 3-летней дочери Леи —  Ирина и Брэдли остались хорошими друзьями.

После расставания 45-летний Купер и 35-летняя Шейк решили жить в Нью-Йорке и разделить родительские обязанности поровну. Они одинаково много времени проводят с дочерью.

Фото: Ирина Шейк

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