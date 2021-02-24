Российская супермодель Ирина Шейк поразила поклонников своим необычно сексуальным образом.
Захватывающий образ был создан для новой фотосессии журнала Vogue, где Ирина стала лицом обложки мартовского выпуска.
В своем Instagram 35-летняя модель опубликовала видео, где предстала с полуоткрытой грудью в одежде сочно-зеленых цветов от итальянского бренда Bottega Veneta.
Макияж и прическа Шейк также стилизированы в ядовито-зеленый цвет.
Автором завораживающих фотографий Ирины стал российский архитектор и дизайнер Гарри Нуриев.
— Так я вижу самую великолепную девушку. Моя любовь — Ирина Шейк — было так весело воплотить свое сумасшедшее зеленое видение жизни с тобой, — подписал снимки фотограф.
Шейк и Купер поддерживают теплые отношения ради дочери
Известная модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер поддерживают дружеские отношения даже после развода.
Пара разорвала отношения еще летом 2019 года, но ради 3-летней дочери Леи — Ирина и Брэдли остались хорошими друзьями.
После расставания 45-летний Купер и 35-летняя Шейк решили жить в Нью-Йорке и разделить родительские обязанности поровну. Они одинаково много времени проводят с дочерью.
Фото: Ирина Шейк