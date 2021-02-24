Известная модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер поддерживают дружеские отношения даже после развода.

Пара разорвала отношения еще летом 2019 года, но ради 3-летней дочери Леи — Ирина и Брэдли остались хорошими друзьями.

После расставания 45-летний Купер и 35-летняя Шейк решили жить в Нью-Йорке и разделить родительские обязанности поровну. Они одинаково много времени проводят с дочерью.