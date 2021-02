Украинский певец и фронтмен группы Вопли Видоплясова Олег Скрипка презентовал новый сольный клип на песню Two Colors.

Трек Two Colors — это англоязычная версия легендарной украинской песни Дмитрия Павлычко Два кольори.

— Красный — это любовь, а черный — печаль. Легендарные строки культовой песни Дмитрия Павлычко зазвучали на английском — Red color is for love and black one is for sorrow, — написал Скрипка у себя в Instagram.