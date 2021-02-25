Украинский певец и фронтмен группы Вопли Видоплясова Олег Скрипка презентовал новый сольный клип на песню Two Colors.
Трек Two Colors — это англоязычная версия легендарной украинской песни Дмитрия Павлычко Два кольори.
— Красный — это любовь, а черный — печаль. Легендарные строки культовой песни Дмитрия Павлычко зазвучали на английском — Red color is for love and black one is for sorrow, — написал Скрипка у себя в Instagram.
Автором клипа выступила Елена Винярская — украинский режиссер. Представленный видеоряд демонстрирует то, что женщина — это бесконечный источник вдохновения и усовершенствования.
Видео адаптирует два национальных цвета — красный и черный.
— Два кольори — уникальная песня, которая олицетворяет исконные украинские смыслы и народные символы, — написал исполнитель.
Бумбокс презентовал новый клип
Популярная группа Бумбокс выпустила клип на композицию Жаль. В основе видеоряда — дороги и улицы Киева с высоты птичьего полета, которыми условный герой едет к своей любви.
В комментарии к видео Хлывнюк отметил, что первый стих к песне под названием Жаль написал еще два года назад, а второй – Ехать к тебе — весной 2020 года.
Фото: Олег Скрипка