Украинский певец и фронтмен группы Вопли Видоплясова Олег Скрипка презентовал новый сольный клип на песню Two Colors.

Трек Two Colors — это англоязычная версия легендарной украинской песни Дмитрия Павлычко Два кольори.

— Красный — это любовь, а черный — печаль. Легендарные строки культовой песни Дмитрия Павлычко зазвучали на английском — Red color is for love and black one is for sorrow, — написал Скрипка у себя в Instagram.

Автором клипа выступила Елена Винярская — украинский режиссер. Представленный видеоряд демонстрирует то, что женщина — это бесконечный источник вдохновения и усовершенствования.

Видео адаптирует два национальных цвета — красный и черный.

— Два кольори — уникальная песня, которая олицетворяет исконные украинские смыслы и народные символы, — написал исполнитель.

Бумбокс презентовал новый клип

Популярная группа Бумбокс выпустила клип на композицию Жаль. В основе видеоряда — дороги и улицы Киева с высоты птичьего полета, которыми условный герой едет к своей любви.

В комментарии к видео Хлывнюк отметил, что первый стих к песне под названием Жаль написал еще два года назад, а второй – Ехать к тебе — весной 2020 года.

Фото: Олег Скрипка