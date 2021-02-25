Одной из участниц романтического реалити-шоу Холостяк 11 станет экс-супруга Андрея Богдана Анна Богдан. Премьера шоу состоится 5 марта.

Стало известно, что за сердце Холостяка Михаила Заливако решила побороться Анна Богдан, бывший муж которой — экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.

По словам девушки, политик сделал ей предложение спустя три месяца знакомства, на что она ответила согласием. Очевидно, что брак пары продержался недолго.

Сумеет ли Анна покорить Михаила, узнаем уже скоро.

По словам ведущего проекта — Григория Решетника, в новом сезоне Холостяка зрителей ждет очень много страсти.

Главный герой будет ломать стереотипы и менять правила. Также телеведущий подчеркнул, что участницам шоу очень повезло с Михаилом, поскольку он и вправду пришел найти настоящую любовь.

Главный герой проекта Холостяк 11

В конце декабря телеканал СТБ объявил, что главным Холостяком страны стал Михаил Заливако — 31-летний бизнесмен из Харькова, основатель логистической компании.

В жизни Михаила важное месте занимает спорт, поэтому он регулярно посещает зал. Любит экстрим и горы. Известно, что в 2019 году совершил восхождение на Эльбрус.

Холостяк никогда не опускает руки перед трудностями и всегда добивается поставленных целей. По словам Заливако, в его жизни не хватает самого важного — любви.