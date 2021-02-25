Михаил Поплавский — Юный орел: премьера клипа смотреть онлайн

Пока многие звезды шоу-бизнеса взяли творческую паузу и отложили премьеры до лучших времен из-за карантина, неугомонный Михаил Поплавский не сидел без дела.

Он снял суперсовременный клип на легендарную песню Юний орел, с которой в 1997 году ворвался в шоу-бизнес.

Презентация состоялась в Киевском университете культуры. Первыми с новой версией клипа познакомились студенты, коллеги, выпускники вуза и звездные друзья: телеведущий Григорий Решетник, народные артисты Украины Павел Зибров и Наталья Бучинская.











Мы первые в Украине сняли концертный клип в 3D — Поплавский / 3 фотографии

Гости были весьма удивлены — Михаил Поплавский предстал в неожиданном образе, а картинка создавалась с использованием суперсовременных технологий: 3D виртуальной реальности, LED cube и других.

— Юный орел — для меня особенная песня. С ней я впервые вышел на сцену для раскрутки и популяризации института культуры. С этой песни стартовал проект Поющий ректор как технология. Тогда это было для меня вызовом. Сегодня я горжусь, что когда-то малоизвестный институт стал топовым университетом в Украине. И я продолжаю экспериментировать вместе со звездными выпускниками, — сказал Поплавский.

Режиссером нового, уже четвертого клипа, стала известная выпускница КНУКиИ Катя Царик.

Для нее песня Юный орел особенная. Когда будущий клипмейкер училась на первом курсе, эта мелодия звучала в стенах университета вместо звонка.

Катя признается, что уже тогда мечтала снять клип для поющего ректора. И вот они вместе с Михал Михалычем сделали ребрендинг его главного хита, используя трендовые мировые технологии.

— Мы создаем новую историю современного шоу-бизнеса, первыми в Украине презентовали уникальную работу — клип в 3D виртуальной реальности. Эти технологии только начинают применять в мире. Университет культуры всегда в тренде мировых технологий. Сейчас, когда музыкальная индустрия стремительно развивается, важно искать свои фишки, режиссерские ходы. Нужно не просто идти в ногу со временем, но и быть на шаг впереди. Этому я учу своих студентов, поднимая высокую планку, — рассказал ректор.







Мы первые в Украине сняли концертный клип в 3D — Поплавский / 2 фотографии

— Мы первыми применяем такие инновационные технологии в своих проектах. Для меня важно, что реализовывают их наши звездные выпускники: режиссеры Катя Царик и Евгений Тимохин, оператор Юрий Король, в клипе снимались бывшие студентки, которые уже 10–12 лет работают у меня в балете и на бэк-вокале. Их образы создавали наши мастера кафедры фэшн-бизнеса, — сказал Поплавский

Главным требованием ректора было сочетать концертный клип с сюжетом, такова была идея Михаила Михайловича. Как говорит Катя Царик, это оказалось задачей не из легких.

— Мне казалось, что давно выпустилась, все умею, все знаю. Но нет. Эта работа стала для нас вызовом, при реализации которого мы с командой также учились. Не каждый может себе позволить воплощать такие смелые прогрессивные технологии. Это сложная система съемок, программирование которой было разработано киевской компанией, — рассказала Катя Царик.

Видео снимали почти сутки. Вместе с Поплавским в клипе снимались балет и бэк-вокалистки. Для них были созданы соблазнительные костюмы из черного латекса, разработаны одинаковые макияж и прически так, что девушки в клипе выглядят, как близнецы.

Клип Юный орел Михаила Поплавского — первая презентованная видеоработа с использованием мировых технологий. В ближайшее время он обещает представить пять новых клипов в абсолютно новой стилистике и с новыми фишками.

Олег Скрипка презентовал новый клип

Украинский певец и фронтмен группы Вопли Видоплясова Олег Скрипка презентовал новый клип на песню Two Colors.

Трек Two Colors — это англоязычная версия легендарной украинской песни Дмитрия Павлычко Два кольори. Представленный видеоряд демонстрирует то, что женщина — это бесконечный источник вдохновения и усовершенствования.

Источник: Факты