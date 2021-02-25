Михаил Поплавский — Юный орел: премьера клипа смотреть онлайн

Пока многие звезды шоу-бизнеса взяли творческую паузу и отложили премьеры до лучших времен из-за карантина, неугомонный Михаил Поплавский не сидел без дела.
Он снял суперсовременный клип на легендарную песню Юний орел, с которой в 1997 году ворвался в шоу-бизнес.
Презентация состоялась в Киевском университете культуры. Первыми с новой версией клипа познакомились студенты, коллеги, выпускники вуза и звездные друзья: телеведущий Григорий Решетник, народные артисты Украины Павел Зибров и Наталья Бучинская.
Гости были весьма удивлены — Михаил Поплавский предстал в неожиданном образе, а картинка создавалась с использованием суперсовременных технологий: 3D виртуальной реальности, LED cube и других.
— Юный орел — для меня особенная песня. С ней я впервые вышел на сцену для раскрутки и популяризации института культуры. С этой песни стартовал проект Поющий ректор как технология. Тогда это было для меня вызовом.
Сегодня я горжусь, что когда-то малоизвестный институт стал топовым университетом в Украине. И я продолжаю экспериментировать вместе со звездными выпускниками, — сказал Поплавский.
Режиссером нового, уже четвертого клипа, стала известная выпускница КНУКиИ Катя Царик.
Для нее песня Юный орел особенная. Когда будущий клипмейкер училась на первом курсе, эта мелодия звучала в стенах университета вместо звонка.
Катя признается, что уже тогда мечтала снять клип для поющего ректора. И вот они вместе с Михал Михалычем сделали ребрендинг его главного хита, используя трендовые мировые технологии.
— Мы создаем новую историю современного шоу-бизнеса, первыми в Украине презентовали уникальную работу — клип в 3D виртуальной реальности. Эти технологии только начинают применять в мире. Университет культуры всегда в тренде мировых технологий.
Сейчас, когда музыкальная индустрия стремительно развивается, важно искать свои фишки, режиссерские ходы. Нужно не просто идти в ногу со временем, но и быть на шаг впереди. Этому я учу своих студентов, поднимая высокую планку, — рассказал ректор.
— Мы первыми применяем такие инновационные технологии в своих проектах. Для меня важно, что реализовывают их наши звездные выпускники: режиссеры Катя Царик и Евгений Тимохин, оператор Юрий Король, в клипе снимались бывшие студентки, которые уже 10–12 лет работают у меня в балете и на бэк-вокале.
Их образы создавали наши мастера кафедры фэшн-бизнеса, — сказал Поплавский
Главным требованием ректора было сочетать концертный клип с сюжетом, такова была идея Михаила Михайловича. Как говорит Катя Царик, это оказалось задачей не из легких.
— Мне казалось, что давно выпустилась, все умею, все знаю. Но нет. Эта работа стала для нас вызовом, при реализации которого мы с командой также учились. Не каждый может себе позволить воплощать такие смелые прогрессивные технологии. Это сложная система съемок, программирование которой было разработано киевской компанией, — рассказала Катя Царик.
Видео снимали почти сутки. Вместе с Поплавским в клипе снимались балет и бэк-вокалистки. Для них были созданы соблазнительные костюмы из черного латекса, разработаны одинаковые макияж и прически так, что девушки в клипе выглядят, как близнецы.
Клип Юный орел Михаила Поплавского — первая презентованная видеоработа с использованием мировых технологий. В ближайшее время он обещает представить пять новых клипов в абсолютно новой стилистике и с новыми фишками.
Олег Скрипка презентовал новый клип
Украинский певец и фронтмен группы Вопли Видоплясова Олег Скрипка презентовал новый клип на песню Two Colors.
Трек Two Colors — это англоязычная версия легендарной украинской песни Дмитрия Павлычко Два кольори. Представленный видеоряд демонстрирует то, что женщина — это бесконечный источник вдохновения и усовершенствования.
Источник: Факты