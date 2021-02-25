В Лос-Анджелесе неизвестные похитили двух французских бульдогов американской поп-певицы Леди Гаги, а также ранили помощника артистки.

25 февраля 2021 года неизвестные злоумышленники напали на 30-летнего Райана Фишера — помощника американской звезды Леди Гаги, выгуливавшего ее собак на улице Лос-Анджелеса.

Мужчина получил четыре пули в грудь и был госпитализирован в критическом состоянии.

Две собаки певицы, Коджи и Густаво, были похищены. Третьей, Мисс Азии, удалось убежать. Позже полицейские вернули ее хозяйке — за Мисс Азией приехал телохранитель певицы.

Цена породистого французского бульдога может достигать $10 тыс.

Пока неизвестно, знали ли нападавшие, что это собаки Леди Гаги.

Фишер заботился о собаках певицы, пока она находится в Италии, где снимается в новом фильме.

Полиция разыскивает подозреваемых — двоих темнокожих мужчин в кепках и бейсболках, скрывшихся на белом BMW. Но по другим данным, нападавший был один.

Леди Гага крайне расстроена и готова выплатить по $500 тыс. за возвращение собак.

Леди Гага спела гимн США на инаугурации Байдена

Американская певица Леди Гага исполнила национальный гимн США на инаугурации 46-го президента Джо Байдена. Известно, что на протяжении всей избирательной кампании певица поддерживала Байдена и радовалась, когда ее фаворита избрали президентом. После выступления артистки Джо Байден и Камала Харрис лично поблагодарили ее за выступление и провели с трибуны шумными аплодисментами.

Фото: Леди Гага