Телеведущая Регина Тодоренко поделилась с поклонниками воспоминаниями ярких моментов из своих путешествий.

Регина Тодоренко долгое время была ведущей тревел-шоу Орел и Решка. Она побывала на самых отдаленных участках нашей планеты и преодолела более 180 тыс. км.

На своей странице в Instagram телеведущая поделилась самыми незабываемыми моментами из путешествий.

Звезда вспомнила, как прыгала с высоты 111 м в Замбии, погружалась на дно океана на 500 м, опускалась в недра земли на 400 м, покорила Гималаи и увидела извержение вулкана Ясур на Вануату.

Не обошлось и без гастрономических приключений. Так, телеведущая съела самый большой бургер в мире, выпила самый дорогой коктейль с жемчугом и попробовала на вкус кокосового червя.

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Регине удалось послужить в монастыре в Мьянме, пожить в племени, переплыть Амазонку и пройти обряд инициации укусами муравьев-пули.

Также девушка спасла на последние деньги черепах на Барбадосе и смогла подержать австралийского кенгуру за лапу.

По словам телеведущей, ей удалось взять интервью у тысячи людей с разным мировоззрением.

— Я люблю путешествовать и считаю этот профессиональный навык своим призванием. Мало мы знаем женщин-телеведущих, которые совершили кругосветное путешествие. Я уверена, что каждый человек с удовольствием отправится колесить по нашей планете, — сказала Тодоренко.

Тодоренко едва не утонула во время серфинга

Новогодние праздники телеведущей не обошлись без приключений. Выбрав для отдыха Бали, Регина Тодоренко едва не утонула в океане во время занятия серфингом.

По словам звезды, она редко занимается данным видом спорта, а в период беременности и вовсе упустила шанс покататься, поэтому не справляется с некоторыми волнами.

Фото: Регина Тодоренко, Анастасия Белова