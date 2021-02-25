Украинская студия Animagrad представила новый трейлер мультфильма Мавка. Лесная песня 25 февраля 2021 года.

Премьера видео приурочена к 150-летнему юбилею гениальной украинской писательницы Леси Украинки и 110-летию создания ею Лесной песни.

Сценарий анимационной ленты Мавка. Лесная песня основан на классическом сюжете драмы-феерии Леси Украинки Лесная песня и на образах с украинской мифологии.

Также создатели анонсируют, что релиз мультфильма состоится в 2022 году.

Продюсер кинокомпании FILM.UA Group Ирина Костюк рассказала об идее создания мультфильма.

— Работа нашей команды безусловно вдохновлена ​​творчеством Леси Украинки и ее героиней. Для нас важно было выразить благодарность писательнице в новом трейлере. А еще поделиться прогрессом и показать, что работа над мультфильмом активно продолжается. Мы приближаемся к релизу и в этом трейлере продемонстрируем практически отдельную новую сцену с нашей Берегиней Леса, а также познакомим зрителей с некоторыми новыми персонажами и миром Мавки, — говорит Костюк.

Сюжет трейлера основан на одной из наиболее динамичных сцен в мультфильме.

Главная героиня Мавка приходит на помощь напуганному стаду зубров. Успокоить и направить встревоженных животных на спасительный путь Мавке помогает ее магическая сила Берегини Леса.

Выбор эпизода с зубрами для тизера-трейлера не случаен. Эти животные в настоящее время на грани исчезновения: в популяции европейского зубра на территории Украины насчитывается примерно 320 особей.

И сцена спасения животных отражает экологическую миссию мультфильма — привлечение внимания к проблемам окружающей среды: вырубке лесов и исчезновению редких видов флоры и фауны.

Креативный продюсер FILM.UA Group Анна Елисеева рассказала, что фильм призывает зрителей беречь экологию и окружающую среду.

— Лес Мавки — это набор из образов реальных локаций в Карпатах и на Полесье, а населяют его разнообразные животные. Некоторые из них занесены в Красную книгу Украины. Кроме зубров, в трейлере зрители увидят еще и черного аиста и рысь с рысенком — они также сейчас под угрозой исчезновения, — сказала Елисеева.

Анна рассказала, что Всемирный фонд природы стал одним из партнеров создания киноленты.

— Мы стремились создать ярких, незабываемых героев, способных растрогать сердца взрослой и юной аудитории и напомнить о том, как важно беречь природу. В этой миссии нас поддержали наши партнеры из Всемирного фонда природы WWF-Украина, — отмечает креативный продюсер.

Наряду с реальными животными в трейлере можно увидеть и мифических лесных созданий. А еще впервые здесь появится любимый Мавки — музыкант Лукаш.

Для работы над пластикой и движениями главной героини команда мультфильма пригласила профессиональную балерину, солистку Национальной оперы, народную артистку Украины Екатерину Кухар.

На съемочной площадке Екатерина воспроизводила действия главной героини, а для сцены с зубрами ей даже пришлось выполнить несколько трюков. Каждое ее движение, зафиксированное камерами, аниматоры воспроизвели на экране в образе Мавки.

К созданию саундтрека команда Animagrad привлекла этно-группу ДахаБраха и фольклорного мультиинструменталиста Максима Бережнюка. По замыслу в нем были использованы мелодические фразы, собранные Лесей Украинкой в этнографических экспедициях.

Концепция сочетания кинематографической оркестровой музыки и украинских народных инструментов в музыке к мультфильму была разработана совместно с итальянским композитором Дарио Веро.

СЕО студии Animagrad, продюсер Егор Олесов отметил, что мультфильм Мавка. Лесная песня является самым ожидаемым событием следующего года.

— Мавка — бесспорно следующий шаг в украинской анимационной индустрии. Это одновременно зрелищная, трогательная и веселая история, которая, мы надеемся, захватит зрителя интересным изложением и уникальным миром, — рассказал Олесов.

Егор также отметил, что работа над мультфильмом еще продолжается и уже скоро результат будет на экранах.

— Наша команда преодолела огромный путь, проект уже на финишной прямой. Работа активно продолжается, и все мы ожидаем премьеру в следующем году. Конечно, хотелось бы показать больше кадров с уже готовых сцен, но придержим эти материалы для трейлера, — говорит Егор Олесов.

Сочетание классической истории, украинской аутентичности и возможностей современной 3D-анимации делают мультфильм Мавка. Лесная песня одной из самых ожидаемых событий.

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