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Каріна Зуєва |

Ради украинских шоу: Оля Полякова показала, как изучает государственный язык

Популярная певица Оля Полякова заявила, что начала заниматься уроками украинского языка.

Оля Полякова

На своей странице в Instagram Оля Полякова рассказала поклонникам, что усиленно изучает государственный язык. Певица это делает для того, чтобы вести украинские шоу.

— После тренировки у меня урок украинского языка. Я сейчас усиленно его изучаю, для того, чтобы вести украинские шоу, а также сидеть в их жюри, — сказала исполнительница.

При этом она продемонстрировала свое нынешнее владение украинским языком в видео.

Полякова поддержала закон о языке

В конце января Оля Полякова публично поддержала Закон о языке, согласно которому с 16 января 2021 вся сфера обслуживания должна принимать посетителей на украинском.

Несмотря на то, что сама певица в повседневной жизни говорит на русском, она призывает всех украинцев выучить государственный язык и пользоваться им.

Артистка уверена, что только таким образом украинцы смогут осознать свою национальную идентичность.

Фото: Оля Полякова

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