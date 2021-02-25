Финалист романтического шоу Холостячка, бизнесмен Алексей Тригубенко развенчал стереотип о своей идеальности, рассказал о собственных недостатках и признался, что всегда работает над собой.

В откровенном интервью проекту Сильный от создателей шоу Холостяк Алексей рассказал, что у него очень молодая семья и он хорошо помнит, как папа пытался сделать все, чтобы они жили в достатке, тепле и уюте.

— Отец искал возможности и однажды собрал нас и повез в Германию. Мы жили в общежитии, он учил немецкий, чтобы его взяли на работу. Через месяц он выучил язык и устроился охранником в хорошую компанию, начал зарабатывать деньги. Мне было лет пять, но я хорошо помню, на что тогда шел мой отец, чтобы у нас было на что купить поесть. Мои родители оба старались для нас, упорно трудились, развивались, и мы всегда вместе отдыхали. У нас была очень дружная семья, но мы прошли все ‒ и огонь, и воду.

Алексей признался, что у него всегда был страх не оправдать ожидания близких и часто ему было стыдно признавать свои неудачи.

— Я рос с мыслью, что не могу быть недостойным своих родителей, не могу проиграть. Мне было стыдно, когда что-то не получается, ведь у твоего отца в 18 лет было больше, чем у тебя в 30. Во время университета я всегда старался сделать что-то такое, чтобы доказать родителям, что я тоже могу чего-то добиться.

Только три года назад, когда я начал работать над собой, я понял, что не хочу родителям ничего доказывать, я их люблю такими, какие они есть. И только после этого мне стало намного легче жить.

Бизнесмен отметил, что он долго сердился, что зрители шоу Холостячка называли его идеальным.

— У меня куча недостатков, я себе ужасно не нравлюсь: мне не нравится, как я разговариваю, как выгляжу, как пишу. И, возможно, это подстегивает меня постоянно работать над собой. У меня нет цели нравиться всем. В своем блоге я такой, как есть, со всеми своими недостатками и мыслями. Я могу общаться со своей аудиторией на любые темы и не завишу от чужого мнения.

Также Алексей рассказал, что на собственном опыте знает, что такое депрессия и эмоциональное истощение. Ведь после финала проекта Холостячка на некоторое время он даже потерял веру в себя.

Бизнесмен отметил, что пытается бороться с различными стереотипами в своей жизни.

— Меня задевает стереотип, что мужчина должен зарабатывать больше. Это не имеет значения, я видел много пар, в которых мужчина зарабатывает меньше женщины в десять раз, и у них классные отношения.

Стереотип, что мужчина обязательно должен быть главой семьи, также не про меня. В моем случае это точно будет наоборот: женщина ‒ голова, а я шея. В плане семьи я полностью доверяю своей второй половинке. Это партнерство. Мне главное, чтобы моя женщина была счастлива.

Алексей подчеркнул, что ему интересно общаться с разными успешными девушками, но примером сильной женщины для него остается мама.

Проект #Сильный — это откровенный разговор о методах воспитания, через которые пришлось пройти героям кампании в раннем детстве, о распределении ролей в семье и праве на открытое проявление эмоций.

Участниками кампании стали 14 мужчин, которые своим примером разрушают гендерно обусловленные стереотипы общества.

Андрей Рыбак о комплексах и работе с психологом

Радиоведущий, комик и автор юмористических проектов Андрей Рыбак раскрыл свое видение идеального сильного мужчины и рассказал о отношениях с родителями.

Рыбак признался, что его воспитывали мама с бабушкой, но о своих эмоциональных переживаниях, отношениях с девушками, сексуальном образовании разговоров с родителями никогда не было.

Андрей рассказал, что сейчас не держит эмоции в себе, а все свои комплексы и проблемы он обсуждает с психологом. По словам радиоведущего, максимально сильным человек становится именно тогда, когда может признаться в своих слабостях.

Фото: Алексей Тригубенко