Американская певица Билли Айлиш рассказала о тайных отношениях и тяжелом расставании с рэпером 7:AMP.

Новый документальный фильм Билли Айлиш: Слегка размытый мир впервые рассказал об отношениях певицы с рэпером Брэндоном Кью Адамсом, известным как 7:AMP.

Поклонники певицы давно знали о дружбе Билли и Брэндона, но в фильме Apple TV+ звезда откровенно рассказала об их любви и расставании.

За кулисами концерта в Париже в феврале 2019 года Айлиш сказала, что чувствовала себя одинокой и несчастной в День святого Валентина.

Друг певицы спросил, сделал ли Кью какой-то подарок для Билли, но звезда призналась, что осталась с разбитым сердцем и в глубоком отчаянии.

— Ничего не получила. А прошлым вечером он был действительно странным, отстраненным и неприятным. Все было нормально, а потом у них с друзьями появился план поехать на озеро Биг-Беар. Я просто сказала: Знаешь что, развлекайся, не беспокойся обо мне. Я жалкая, я скучаю по тебе, я хочу, чтобы ты поговорил со мной, и мне больше не с кем поговорить, — призналась Билли.

Айлиш призналась, что парень был склонен к саморазрушению и однажды даже сломал руку, пробив стену. Девушка пыталась заставить его пойти на терапию.

В июне 2019 года певица объяснила, почему рассталась с музыкантом.

— Я просто не была счастлива. Мы хотели разного. Не думаю, что вам стоит быть в отношениях, если вы очень воодушевлены вещами, на которые другому наплевать. Думаю, что просто не хватило усилий, — призналась Айлиш.

Певица прямо сказала Кью, что ее чувства очень сильны, но они не взаимны.

— Чувак, тебе даже не хватает любви на самого себя. Ты не можешь любить меня. И ты этого не делаешь…Но я люблю его, и это усложняет задачу. Потому что я не забила на него. Я не нашла никого другого. Я не перестала любить его. Я просто провела немного времени отдельно и подумала: Вау, я так сильно скучаю, все время беспокоюсь о нем, — рассказала Билли.

В период своих отношений Айлиш и Адамс ни разу не подтвердили, что встречаются.

При этом Билли появилась на обложке его дебютного проекта Bleaupro 2019 года, а также на различных рекламных фотографиях, которые подпитывали романтические слухи.

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