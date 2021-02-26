Американская певица Билли Айлиш рассказала о тайных отношениях и тяжелом расставании с рэпером 7:AMP.
Новый документальный фильм Билли Айлиш: Слегка размытый мир впервые рассказал об отношениях певицы с рэпером Брэндоном Кью Адамсом, известным как 7:AMP.
Поклонники певицы давно знали о дружбе Билли и Брэндона, но в фильме Apple TV+ звезда откровенно рассказала об их любви и расставании.
За кулисами концерта в Париже в феврале 2019 года Айлиш сказала, что чувствовала себя одинокой и несчастной в День святого Валентина.
Друг певицы спросил, сделал ли Кью какой-то подарок для Билли, но звезда призналась, что осталась с разбитым сердцем и в глубоком отчаянии.
— Ничего не получила. А прошлым вечером он был действительно странным, отстраненным и неприятным. Все было нормально, а потом у них с друзьями появился план поехать на озеро Биг-Беар. Я просто сказала: Знаешь что, развлекайся, не беспокойся обо мне. Я жалкая, я скучаю по тебе, я хочу, чтобы ты поговорил со мной, и мне больше не с кем поговорить, — призналась Билли.
Айлиш призналась, что парень был склонен к саморазрушению и однажды даже сломал руку, пробив стену. Девушка пыталась заставить его пойти на терапию.
В июне 2019 года певица объяснила, почему рассталась с музыкантом.
— Я просто не была счастлива. Мы хотели разного. Не думаю, что вам стоит быть в отношениях, если вы очень воодушевлены вещами, на которые другому наплевать. Думаю, что просто не хватило усилий, — призналась Айлиш.
Певица прямо сказала Кью, что ее чувства очень сильны, но они не взаимны.
— Чувак, тебе даже не хватает любви на самого себя. Ты не можешь любить меня. И ты этого не делаешь…Но я люблю его, и это усложняет задачу. Потому что я не забила на него. Я не нашла никого другого. Я не перестала любить его. Я просто провела немного времени отдельно и подумала: Вау, я так сильно скучаю, все время беспокоюсь о нем, — рассказала Билли.
В период своих отношений Айлиш и Адамс ни разу не подтвердили, что встречаются.
При этом Билли появилась на обложке его дебютного проекта Bleaupro 2019 года, а также на различных рекламных фотографиях, которые подпитывали романтические слухи.
Билли Айлиш преследует навязчивый поклонник
Популярную американскую певицу Билли Айлиш преследует поклонник, который все время ей угрожает.
По данным иностранных СМИ, Билли Айлиш подала заявление в полицию.
Звезда боится за свою жизнь, так как с августа 2020 года ее преследует некий Джон Хирл.
По словам исполнительницы, мужчина поселился в старом школьном здании напротив ее дома в Лос-Анджелесе и засыпал артистку письмами с угрозами.
Фото: Билли Айлиш
Источник: Insider