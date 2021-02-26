Американская киностудия Pixar выпустила официальный трейлер своего будущего мультфильма Лука.
Лука — это трогательный приключенческий мультфильм о взрослении, действие которого происходит в красивом приморском городке на Итальянской Ривьере.
Лента рассказывает о двух мальчиках, которые основали крепкую дружбу, хотя на самом деле являются морскими монстрами, замаскированными под людей.
Режиссер Энрико Касароса признается, для него это глубоко личная история не только потому, что он вырос на Итальянской Ривьере, но и потому, что в основе фильма — праздник дружбы.
— Детская дружба часто определяет то, кем мы хотим стать, и именно эти узы лежат в основе нашей истории в Луке. Таким образом, помимо красоты и очарования итальянского побережья, в нашем фильме будет показано незабываемое летнее приключение, которое коренным образом изменит Луку, — добавил режиссер.
Главного героя Луку Пагуро озвучит канадский актер Джейкоб Тремблэ. Мультфильм выйдет в прокат 18 июня 2021 года.
Трейлер мультфильма Мавка. Лесная песня
Украинская студия Animagrad представила трейлер мультфильма Мавка. Лесная песня 25 февраля 2021 года.
Премьера видео приурочена к 150-летнему юбилею гениальной украинской писательницы Леси Украинки и 110-летию создания ею Лесной песни.
Сценарий анимационной ленты основан на классическом сюжете драмы-феерии Леси Украинки Лесная песня и на образах из украинской мифологии.
Фото: Pixar