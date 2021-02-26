PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Кино
Олександра Ватаманюк |

Монстры умеют дружить: трейлер мультфильма Лука от Pixar

Американская киностудия Pixar выпустила официальный трейлер своего будущего мультфильма Лука.

лука

Лука — это трогательный приключенческий мультфильм о взрослении, действие которого происходит в красивом приморском городке на Итальянской Ривьере.

Лента рассказывает о двух мальчиках, которые основали крепкую дружбу, хотя на самом деле являются морскими монстрами, замаскированными под людей.

Читайте
Disney представил первый трейлер к фильму Круэлла

Режиссер Энрико Касароса признается, для него это глубоко личная история не только потому, что он вырос на Итальянской Ривьере, но и потому, что в основе фильма — праздник дружбы.

 — Детская дружба часто определяет то, кем мы хотим стать, и именно эти узы лежат в основе нашей истории в Луке. Таким образом, помимо красоты и очарования итальянского побережья, в нашем фильме будет показано незабываемое летнее приключение, которое коренным образом изменит Луку, — добавил режиссер.

Главного героя Луку Пагуро озвучит канадский актер Джейкоб Тремблэ. Мультфильм выйдет в прокат 18 июня 2021 года.

Трейлер мультфильма Мавка. Лесная песня

Украинская студия Animagrad представила трейлер мультфильма Мавка. Лесная песня 25 февраля 2021 года.

Премьера видео приурочена к 150-летнему юбилею гениальной украинской писательницы Леси Украинки и 110-летию создания ею Лесной песни.

Сценарий анимационной ленты основан на классическом сюжете драмы-феерии Леси Украинки Лесная песня и на образах из украинской мифологии.

Фото: Pixar

Источник: Variety

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка