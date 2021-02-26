Американская киностудия Pixar выпустила официальный трейлер своего будущего мультфильма Лука.

Лука — это трогательный приключенческий мультфильм о взрослении, действие которого происходит в красивом приморском городке на Итальянской Ривьере.

Лента рассказывает о двух мальчиках, которые основали крепкую дружбу, хотя на самом деле являются морскими монстрами, замаскированными под людей.

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Режиссер Энрико Касароса признается, для него это глубоко личная история не только потому, что он вырос на Итальянской Ривьере, но и потому, что в основе фильма — праздник дружбы.

— Детская дружба часто определяет то, кем мы хотим стать, и именно эти узы лежат в основе нашей истории в Луке. Таким образом, помимо красоты и очарования итальянского побережья, в нашем фильме будет показано незабываемое летнее приключение, которое коренным образом изменит Луку, — добавил режиссер.

Главного героя Луку Пагуро озвучит канадский актер Джейкоб Тремблэ. Мультфильм выйдет в прокат 18 июня 2021 года.

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