Известная украинская исполнительница Аlyona Аlyona презентовала новый клип совместно с популярным немецким репером Olexesh на песню Shalom.

Видеоролик на трек Shalom — это некая открытка с Земли и послание в будущее, в котором собраны разные культуры, люди и страны.

— Путешествуя многими странами, моя музыка всегда находила свой фидбэк. Люди начали углубляться в значения, потому что мои темы им были довольно близки. Мне захотелось создать интернациональный трек, который бы не зависел от национальности, вероисповедания и гендера, — рассказала Аlyona Аlyona.

Исполнительница подчеркнула, что давно знает Olexesh и слушает его музыку, поэтому их совместная работа прошла гладко.

— Формула — личные сообщения-привет-запишем фит всегда работала на ура. Учитывая наш бунтарский дух и желание двигаться к прекрасному, мы не просто нашли общие точки соприкосновения, а успели подружиться семьями и командами, — сказала артистка.

К слову, Olexesh — коренной украинец, который проживает в Германии.

Аlyona Аlyona стала лауреатом музыкальной премии ЕС

Рэп-исполнительница Аlyona Аlyona стала лауреатом европейской премии в области популярной современной музыки.

На фестивале Eurosonic Noorderslag певица выиграла денежное вознаграждение в размере €10 тыс. Также ей окажут поддержку для развития карьеры.

Кроме того, украинка собрала больше всего голосов зрителей и дополнительно получила €5 тыс. и возможность сотрудничать с французской студией Deezer.

Фото: Аlyona Аlyona