Украинский композитор и музыкант Руслан Квинта рассказал о 1 113 прыжках с парашютом, сравнил украинский и российский шоу-бизнес, а также признался, что его песни могут стоить до $ 5 тыс.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV Руслан Квинта о своем творчестве, главных жизненных целях и отказе от Евровидения.

Позитивная сторона карантина — как Квинта адаптировался к нему

— Как карантин отразился на вас?

— Я уже около года абсолютно не завишу от средств массовой информации. Я себя от этого изолировал и наоборот больше сконцентрировал внимание на физическом здоровье, на себе, на разных практиках, самореализации и конечно же на музыке. Сейчас у меня много интересной работы, поэтому карантин прекрасно на меня повлиял. У меня стало больше свободного времени и мне есть чему и кому себя посвящать.

— На карантине вы вместе со своей избранницей выпустили дуэтную песню и клип Водопады. Планируете ли вы дальше развиваться в качестве артиста?

— Развиваться нужно всегда и не только в качестве артиста. У меня появилось желание сделать что-то новое и я его исполнил. Будем ли мы делать что-то еще? Возможно. Зависит от того, какие стоят цели.

В нашем случае – это желание делиться с людьми своим настроением, состоянием, нести позитив и свет в массы. Поэтому, я считаю, что это прекрасно.

Духовные практики, спорт и свобода

— Вы уже давно занимаетесь йогой. Почему выбрали именно этот вид духовных практик?

— Йогой я занимался на протяжении восьми лет. Но относительно недавно я приостановил этот процесс из-за того, что уже получил то, что хотел.

Занимаясь йогой, мы все проходим определенные этапы. Мы идем вперед и йога нам открывает интересные двери. И вот когда ты в эти двери входишь, ты получаешь то, чего желаешь.

— Как сейчас поддерживаете свою физическую форму?

— Сегодня я посвящаю себя занятиям кунг-фу и придерживаюсь диеты. В основном кушаю мясо, яйца и рыбу. Но у меня все идет в балансе: могу одну неделю сидеть на фруктах, а другую — на кефире. Я научил свое тело диктовать мне то, что оно хочет.

Очень важно уметь слушать свое тело. Но все это приходит тогда, когда ты начинаешь больше осознавать и понимаешь, к чему ты стремишься. Самое главное в нашей жизни – обрести свободу. Очень важно осознать, что мы все слишком зависимы. Мы сами создаем себе эгрегоров, которым поклоняемся. Сегодня я понимаю, что главная моя цель – это свобода, за которую я буду всячески бороться.

— А как обрести эту свободу?

— К этому каждый человек приходит самостоятельно. Мне никто никогда не говорил: пойди на йогу или еще куда-то. Важно просто слушать себя и свое тело.

Человеческий организм – это идеальное творение, которое создано чем-то высшим. Если его слушать и быть всегда с ним диалоге, то ты можешь очень многое для себя открыть. Понятно, что этот путь непростой. В моем случае он продолжается и сейчас.

Если ты хочешь жить, развиваться и быть счастливым, то только ты сам можешь этого добиться. Никакие советы, подсказки и учителя тебе в этом не помогут. Все зависит от тебя и от того, насколько ты готов меняться и себя в чем-то ограничивать. Всегда надо быть в балансе с собой, с природой и со Всевышним.

— Вы занимались парашютным спортом. Продолжаете ли сейчас это дело?

— Я это делал лишь потому, что я вырос возле аэродрома, где всегда за этим наблюдал. В общем я совершил 1 113 прыжков, но в какой-то момент произошел внутренний стоп. И, честно говоря, я стал этого бояться, появился страх.

Тем более у меня были разные внештатные случаи: и отказ парашюта, и отказ двигателя самолета, и жесткие приземления. Все это накапливалось и в какой-то момент я почувствовал, что мне уже просто не нужно испытывать себя, судьбу и выброс адреналина. Да, это кайф, но важно вовремя остановиться, потому что это небезопасный вид спорта.

Сколько стоит хит от Руслана Квинты и почему он ими не зарабатывает

— Большинство хитов украинского шоу-бизнеса написаны именно вами. Сколько стоит готовая песня от Руслана Квинты?

— У каждой песни есть некая себестоимость. Очень важно понимать, что все стоит денег и это нормально. Каждый человек, который участвует в процессе, хочет на этом зарабатывать. Надо заплатить за аранжировку, за текст, за сведение, за работу звукорежиссера и дополнительные инструменты.

Хорошая песня может стоить до $ 5 тыс. Но если учесть то, что аранжировка стоит $ 2,5 тыс, текст $ 1,5 тыс, а сведение – $ 1 тыс, то если я заработаю $ 500 с песни — это будет прекрасно. Бывает такое, что я еще и попадаю на деньги. Потому что я могу в песню всунуть что-то такое, что потянет за собой большие расходы. Но это моя прихоть и я этого желаю.

— Как происходит процесс создания песен? Что вам необходимо для того, чтобы вдохновиться и написать новый трек?

— Я могу писать музыку постоянно и беспрерывно. У меня есть такой дар или талант, когда я нахожусь в потоке и творю.

Написать песню – это несложно. Сложно найти в своей музыке артиста, которому ты эту музыку адресуешь. Нужно найти его ноты, его сильные места, его эмоциональную составляющую, которая сможет максимально раскрыть эту песню и сделать ее полноценной. Но тут мне помогает чуйка и огромное желание написать новую композицию.

— Пишете ли вы песни на заказ?

— Так было всегда. Но сейчас это происходит крайне редко, поскольку у меня много работы, связанной с телевидением и разными проектами.

Я уже трансформировал себя на другой творческий путь и сейчас я больше делюсь опытом и знаниями. Иногда эта работа занимает очень много времени и на творчество уже нету ни сил, ни желания. Поэтому я берегу себя и пишу только тогда, когда я этого очень сильно хочу. Крайняя песня, которую я написал — Поруч для Никиты Алексеева и Казки.

— За всю свою карьеру вы написали невероятно много песен. Вы когда-нибудь подсчитывали их количество? Или, может, у вас есть статистика?

— Когда-то количество песен считал мой поэт Виталий Куровский, но это было где-то в 2005 году. На то время у нас было около 2500 треков. Уже прошло много лет с того момента, песни регулярно писались. Но я не думаю, что их нужно считать.

Самое главное, чтобы после меня осталось что-то прекрасное. Это и есть цель моего пребывания тут – оставить после себя хороший след, который будет обо мне напоминать какое-то время. Для автора это всегда очень важно. Да и для любого человека важно, чтобы его помнили как можно дольше.

Евровидение — почему Квинта отказался от конкурса

— Уже совсем скоро состоится Евровидение-2021. Как проходит подготовка к конкурсу в Нидерландах? Участвуете ли вы в этом процессе?

— Нет, в прошлом году я организовывал Нацотбор на Евровидение и с того момента я больше этим не занимаюсь. Недавно я имел возможность быть на отборе новой песни для группы Go-A. Я был экспертом в выборе композиции, но каких-то глобальных решений я не мог принимать.

Я хочу сказать, что тема Евровидения для меня закрыта. Мне не хочется больше заниматься этим конкурсом, в принципе. Мне уже не интересно. Это прекрасный конкурс и хороший опыт, но он очень затратный по здоровью и энергии. Я сделал три сезона и этого достаточно.

— Как вам новая конкурсная песня группы Go—A Шум?

— Песня Шум является абсолютным лицом этого коллектива. У них прекрасно получается делать музыку, смешивая фолк и электронику. У вокалистки невероятный вокал, она себя прекрасно чувствует в этих композициях и это самое главное. Это абсолютно их музыка, которую они несут в массы и делятся своим творчеством.

— Как оцениваете шансы Украины на победу в конкурсе Евровидение-2021?

— Евровидение — это очень специфический конкурс. Иногда побеждает совершенно не то, что должно победить. Говорить о победе песни Шум я не буду. Но я точно знаю, что этот трек имеет все шансы быть замеченным. Понятно, что будет много и хейта, и критики. Но когда есть о чем поговорить – это прекрасно.

Украина VS Россия — чей шоу-бизнес лежит на лопатках

— Сейчас украинский шоу-бизнес очень поменялся. Как вы относитесь в современным трендам?

— Сегодня действительно много разной музыки, она стала легкодоступной в плане создания. Потому что сейчас существует масса программ, которые сами могут написать за вас песню. Но все равно, никакой искусственный интеллект не победит настоящее, истинное творчество, созданное человеком.

То, что молодые ребята создают новые тренды – это прекрасно, они задают новый ритм жизни. Подрастает молодежь и она совершенно по-другому воспринимает музыку и мир. Но и мы, люди, которые уже давно в этой сфере, тоже на это обращаем внимание.

— Чье творчество из украинского шоу-бизнеса можете выделить?

— Я искренне радуюсь, когда в украинском шоу-бизнесе появляются такие имена, как Дима Монатик или Иван Дорн. А также молодые исполнители, которые участвуют в разных конкурсах, по типу Евровидения. Например, у нас есть очень интересный парень — самородок Андрей Хайат.

И каждый день появляются какие-то новые лица. Есть артисты, которые пришли в этот мир музыки не просто не так. Таких людей я всегда чувствую и могу о них говорить.

— Что можете сказать о современном творчестве российского шоу-бизнеса? За кем следите?

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— Там тоже появляются молодые интересные исполнители. Сейчас же время контента и всем важно сделать что-то необычное и особенное. Кто-то ищет какие-то аналоги, по которым потом работает, а кто-то создает что-то свое.

Например, в России есть исполнительница Монеточка – очень интересная для меня личность. Также ненадолго появляются молодые артисты уровня Моргенштерна или Элджея, которые интересны молодежи. Но сказать, что это какое-то глобальное творчество – не могу, потому что люди не имеют элементарного музыкального образования.

Сегодня не хватает мелодических песен и полноценно музыкального концепта. В России процентов 60 – это украинские таланты, которые просто работают на том рынке. Например, Константин Меладзе, Игорь Крутой, Света Лобода.

— Чем отличается украинский шоу-бизнес от российского?

— Я считаю, что мы чуть-чуть впереди, и так было всегда. Потому что мы ближе к Европе и к Западной культуре. Мы этой культурой пропитываемся и в итоге создаем нечто свое.

— Нужно ли, по вашему мнению, музыкальное образование для артиста?

— Я всегда говорю, что музыке надо учиться. Раз ты пришел в эту сферу, то нужно иметь хотя бы базовое музыкальное образование. В противном случае ты здесь ненадолго, поскольку не сможешь долго себя реализовывать. Когда пропадают артисты и мы их не слышим, причина лишь в том, что им не хватило знаний двигаться дальше.

Музыка предусматривает огромный спектр знаний и важно, чтобы человек был в понимании того, чем он занимается. Хотя бывают случаи, когда артисту не нужно музыкальное образование. Он просто пишет песню Besame Mucho и становится историей этого мира.

Но я, как человек с высшим музыкальным образованием, понимаю, что я уже 22 года в этой сфере лишь потому, что я занимался музыкой профессионально и серъезно. И я продолжаю работать, у меня все еще есть потенциал и силы. Хватит ли Ивана Дорна или Димы Монатика на лет 15? Ну посмотрим.

-Какие у вас планы на 2021 год? И касательно творчества, и касательно личной жизни.

— Планы – грандиозные. И в творчестве, и в личной жизни есть куда стремиться. Все самое интересное только впереди. Я так всегда и говорю себе.

Интервью с солисткой группы Go-A

Украинская электро фолк-группа Go-A, готовится к Евровидению-2021 в Нидерландах.

Уникальность группы состоит в сочетании свирели, современного электронного ритма и старинной техники вокала. Go-A исполнит украиноязычную песню Шум. Солистка группы Екатерина Павленко рассказала о подготовке к конкурсу, любви к украинской культуре и новой песне