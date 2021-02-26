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Юлія Захарченко |

Принц Гарри объяснил причину своего отъезда в США

Принц Гарри рассказал, что причиной его отъезда в США стало постоянное внимание прессы и ложные публикации о его семье.

Принц Гаррі

По его словам, негативное освещение его семьи в прессе разрушало его психическое здоровье. Однако Принц Гарри отмечает, что несмотря на переезд, им и его семьей все равно интересуется общественность.

У Принца Гарри и его супруги, герцогини Сассекской Меган Маркл были непростые отношения с британской прессой. Супруги заявили, что не будут взаимодействовать с четырьмя СМИ, которых они обвиняют в ложном освещении событий.

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В этом месяце Меган Маркл выиграла иск о конфиденциальности против одной из газет Великобритании и ее издателя за публикацию частей рукописного письма, которое она отправила своему отцу Томасу Марклу в августе 2018 года.

Она обвиняла издание в нарушении авторских прав и цитировании вне контекста. В свою очередь медиа оправдывалось тем, что публикация письма обусловлена существенным и законным интересом общественности.

Из-за этой публикации Меган поссорилась со своим отцом, дошло даже до того, что он был готов давать против нее показания в суде.

В феврале Гарри также получил извинения от вышеупомянутой газеты. В медиа опубликовали историю, в которой ложно утверждалось, что он отвернулся от военных после того, как переехал в США.

Принц Гарри и Меган Маркл не вернутся в королевскую семью

Королевская пару принца Гарри и Меган Маркл больше не будут иметь королевских патронажев, которые были предоставлены Елизаветой II.

В январе 2020 года супруги заявили, что хотят сложить полномочия членов королевской семьи. В апреле они прекратили выполнять большинство королевских обязанностей, однако им дали год, чтобы обдумать это. Во дворце расстроились из-за решения супругов, но они до сих пор остаются любимыми членами семьи.

Источник: ABC News

Фото: Getty Images

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