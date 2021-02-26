Украинская певица Джамала презентовала новую лирическую песню Вдячна.

На своей странице в Instagram Джамала отметила, что треком Вдячна хочет напомнить людям о том, что стоит быть благодарными друг другу за простые мелочи, которые уже успели стать обыденностью.

— Быть благодарным – уже давно лозунг моей жизни. Последние годы я часто думаю, что в ежедневной спешке мы забываем о главном, о том, ради чего мы пришли на эту Землю. Люди все меньше благодарны, все меньше дарят любовь и заботу, — подчеркнула певица.

Основной посыл песни — нужно быть благодарными за каждый прожитый день, ценить каждое мгновение, обнимать родных и говорить, что ты их любишь.

Композиция будет включена в будущий альбом певицы Мы, релиз которого запланирован на 12 марта 2021 года.

Тина Кароль презентовала новый клип

Популярная исполнительница Тина Кароль представила клип на трек Скандал, где рассказывается история женщины, которую никак не хочет отпускать ее бывший возлюбленный.

В клипе Скандал Тина Кароль предстает в обольстительном образе, который дополняют невероятно пластичные движения и обтягивающий костюм. В течение танца за певицей следят мужчины в стеклянной комнате, однако она объясняет, что им следует знать и чувствовать дистанцию.

Фото: Джамала