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Каріна Зуєва |

Любимый город: Светлана Лобода вернулась в Киев после продолжительной паузы

Известная певица Светлана Лобода, которая сейчас проживает в России, прилетела в Киев.

Любимый город: Светлана Лобода вернулась в Киев после продолжительной паузы

На своей странице в Instagram артистка опубликовала фотографию, на которой позирует на заснеженной улице. Певица предстала в черной шубе, кожаных штанах и ботинках, дополнив образ сумкой от Chanel.

Под снимком Лобода написала, что любит этот город и спросила у подписчиков, где, по их мнению, она находится.

Поклонники предположили, что звезда прилетела в Киев или Санкт-Петербург. Были и другие варианты ответов.

— Любимый Киев, — призналась звезда позже.

Светлана Лобода прилетела в Киев

Напомним, что в 2017 году одесские активисты сорвали выступление Светланы Лободы из-за того, что та не перестала посещать Россию, давать там концерты и получать различные песенные награды.

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Сейчас исполнительница практически не бывает в Украине, а последний ее сольный концерт на родине состоялся более трех лет назад.

Лобода презентовала новый клип

В декабре 2020 года Светлана Лобода презентовала клип на песню moLOko. Сингл рассказывает о девушке, которая чувствует себя одинокой в огромном мире.

В клипе Светлана предстала перед зрителями в белом платье среди юных девушек. Они танцуют вокруг нее, широко улыбаясь и получая удовольствия от жизни, а героиня певицы грустит.

Сама Лобода выглядит очень гармонично и красиво — она смотрит на зрителя, словно заглядывает прямо в душу.

Фото: Светлана Лобода

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