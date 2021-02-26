PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Валентина Чорна |

В основе лежит любовный треугольник: Ани Лорак презентовала клип на песню Наполовину

Популярная певица Ани Лорак представила клип на новую лирическую песню Наполовину.

Ани Лорак

На своей странице в Instagram звезда отметила, что эта премьера очень важна для нее.

— Это особенная для меня песня о сильной, волевой личности, которая прошла через ошибки и разочарования, но, тем не менее, смогла сохранить в себе свет. У нее остались силы, чтобы выйти и легко рассказать эту историю публике. Пусть в вашей жизни всегда побеждает взаимная искренняя любовь, — написала Лорак.

В основе сюжета лежит любовный треугольник, который становится тяжелым испытанием для каждого из участников.

Читайте
Обтягивающий костюм и пластика: Тина Кароль презентовала новый клип на песню Скандал

В новом клипе Ани Лорак впервые сыграла саму себя — артистку, которая со сцены транслирует историю своей жизни.  Поклонники оценили ее новый трек и отметили, что песня очень чувственная и красивая.

Ани Лорак вернулась в Украину

Украинская певица Ани Лорак вернулась в Украину после длительной паузы. Звезда опубликовала серию фотографий, на которых гуляет по Киеву и позирует возле Пассажа на фоне брендовых магазинов.

Поклонники отметили, что рады видеть Лорак в Украине и очень ждут ее концертов на родине. По словам певицы, в Киев она прилетела по делам.

Фото: Ани Лорак

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка