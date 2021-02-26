Популярная певица Ани Лорак представила клип на новую лирическую песню Наполовину.

На своей странице в Instagram звезда отметила, что эта премьера очень важна для нее.

— Это особенная для меня песня о сильной, волевой личности, которая прошла через ошибки и разочарования, но, тем не менее, смогла сохранить в себе свет. У нее остались силы, чтобы выйти и легко рассказать эту историю публике. Пусть в вашей жизни всегда побеждает взаимная искренняя любовь, — написала Лорак.

В основе сюжета лежит любовный треугольник, который становится тяжелым испытанием для каждого из участников.

В новом клипе Ани Лорак впервые сыграла саму себя — артистку, которая со сцены транслирует историю своей жизни. Поклонники оценили ее новый трек и отметили, что песня очень чувственная и красивая.

Ани Лорак вернулась в Украину

Украинская певица Ани Лорак вернулась в Украину после длительной паузы. Звезда опубликовала серию фотографий, на которых гуляет по Киеву и позирует возле Пассажа на фоне брендовых магазинов.

Поклонники отметили, что рады видеть Лорак в Украине и очень ждут ее концертов на родине. По словам певицы, в Киев она прилетела по делам.

Фото: Ани Лорак