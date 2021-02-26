Популярная российская певица Земфира впервые за восемь лет презентовала новый студийный альбом Бордерлайн.

В седьмой альбом исполнительницы вошло 12 композиций, среди которых уже известная Остин и Крым.

Последний альбом артистки Жить в твоей голове вышел в 2013 году.

Поклонники Земфиры пришли в восторг, ведь они так долго ждали новинок от исполнительницы.

— Сегодня — самый лучший день, мы верили и ждали. Я до сих пор не могу в это поверить, — пишут фанаты артистки.

Земфира и Украина

Долгое время Земфира поддерживала Украину и осуждала российскую агрессию. А в 2015 году и вовсе появилась на своем концерте в Грузии с украинским флагом на плечах и отметила, что она всем сердцем с Украиной.

В 2016 году во время концерта в Вильнюсе исполнительница потребовала у зрителей убрать флаг Украины из зала, который те принесли с собой. Артистка сказала, что она не хочет видеть символ другого государства, поскольку живет в России.

После этого случая на сайте президента Украины разместили петицию с просьбой запретить Земфире въезд в Украину. В апреле 2020 года певицу внесли в базу Миротворец за отсутствие соответствующей реакции на российскую агрессию в Украине и манипулирование общественно значимой информацией.

Земфира презентовала новый клип

18 февраля Земфира выпустила анимационное видео на песню Остин. Видеоролик снят по мотивам популярной игры Homescapes о дворецком Остине, который восстанавливает фамильный особняк.

Клип снят компанией Playrix, которая входит в тройку самых успешных разработчиков мобильных игр в мире.