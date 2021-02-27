Леди Гаге вернули ее собак, похищенных со стрельбой накануне

ladАмериканской певице Леди Гаге вернули бульдогов, которых похитили со стрельбой накануне.

В полиции Лос-Анджелеса рассказали, что животных передали в местный полицейский участок, а позже их отдали представителями певицы.

Животных нашла женщина, которая не связана со злоумышленниками. Сейчас поиски грабителей продолжаются.

Ранее Леди Гага пообещала заплатить полмиллиона долларов за возвращение ее собак.

Похищение бульдогов Леди Гаги

25 февраля в Лос-Анджелесе неизвестные похитили двух французских бульдогов Леди Гаги. Злоумышленники напали на 30-летнего Райана Фишера — помощника американской звезды Леди Гаги, выгуливавшего ее собак на улице Лос-Анджелеса.

Мужчина получил четыре пули в грудь и был госпитализирован в критическом состоянии.