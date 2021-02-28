Церемония вручения Золотого глобуса 2021 состоится в ночь с 28 февраля на 1 марта.

Из-за пандемии коронавируса она состоится в режиме видеотрансляции, которую будут вести одновременно из банкетного зала Rainbow Room в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке и из гостиницы Beverly Hilton в городе Беверли-Хиллз, штат Калифорния.

Окончательный список претендентов на кинопремию Голливудская ассоциация прессы объявила 3 ​​февраля. В этом году за статуэтки поспорят ленты Аарона Соркина, Дэвида Финчера и Хлои Чжао.

Пока киноманы гадают, кому достанутся заветные статуэтки, букмекеры дали свой прогноз и определили главных фаворитов.

Лучший драматический фильм

По мнению букмекерских контор, больше всего шансов на победу имеют сразу две ленты — Земля кочевников Хлои Чжао и Суд над чикагской семеркой от Аарона Соркина. Их потенциальную победу оценивают коэффициентом 2.25. Шансы на победу картины Дэвида Финчера Манк, как и на работу Эмеральд Феннелла Девушка, подающая надежды оценивается в 10.0.

Вероятность триумфа Отца от режиссера Флориана Зеллера оценивается в 20.0.

Лучший фильм — мюзикл/комедия

Безоговорочным фаворитом в этой номинации является лента Гамильтон от режиссера Томаса Каила. На его победу дают 1.00. Потенциальная победа Бората 2 оценивается в 2.75.

Третья строчка в картины Выпускной с Мерил Стрип, Николь Кидман и Джеймсом Корденом — 4.33.

Лучшая режиссура

По мнению экспертов, победа в этой номинации достанется режиссеру фильма Земля кочевников Хлое Чжао. Коэффициент на ее победу составляет 1.36. Хорошие шансы имеет и американский режиссер Дэвид Финчер (Манк) — 4.50, а вот на Аарона Соркина (Суд над чикагской семеркой) дают только 10.0.

Вероятность победы Реджины Кинг (Одна ночь в Майами) составляет 12.0, а Эмеральда Феннелда (Девушка, подающая надежды) — 14.0.

Лучший актер в драматическом фильме

Наибольшие шансы на победу у покойного Чедвика Боузмана. Картина Ма Рейни: Мать блюза вышла уже после смерти актера, а эксперты оценивают его победу в 1.40. Его ближайший преследователь — это сэр Энтони Хопкинс за картину Отец — 6.50.

Лучшая актриса в драматическом фильме

Главной фавориткой в ​​этой номинации является Кэри Маллиган за ленту Девушка, подающая надежды. Ее победа оценивается коэффициентом в 2.37. Чуть меньше дают на успех Виолы Дэвис, которая сыграла в ленте Ма Рейни: мать блюза — 2.75.

Шансы на победу Фрэнсис МакДорманд за роль в фильме Земля кочевников — 4.33,

Лучший мини-сериал или телефильм

Эксперты отдают предпочтение в этой номинации шахматном хиту Ход королевы. Победа этого сериала оценивают в 1.57. Следом идут американо-немецкая драма Неортодоксальная — 3.00 и Голос перемен — 6.00.

Меньше всего шансов победить в этой категории имеет шоу Отыграть назад — 7.00 и сериал Нормальные люди — 10.00.

Читайте Стали известны претенденты на кинопремию Сезар

Лучший актер в мини-сериале

Наиболее впечатляющую работу проделал Марк Руффало, который в сериале Я знаю, что это правда сыграл братьев-близнецов, один из которых страдает шизофренией. Его триумф оценивают коэффициентом 1.57.

Чуть меньше шансов у Хью Гранта из сериала Уничтожение — 3,50. Вероятность победы Итана Хоука котируется как 4.00.

Лучшая актриса в мини-сериале

Наибольшие шансы победить имеет Аня Тейлор-Джой за роль Бет Гармон в сериале Ход королевы. Ей дают 1.57. У израильской актрисы Ширы Хаас, звезды Неортодоксальной, показатель значительно выше, чем у Тейлор-Джой — 4.00.

Оскароносная Кейт Бланшет и австралийская актриса Николь Кидман поделили третье место — у обеих по 8.50.

Лидером по количеству номинаций Золотого глобуса среди фильмов является Манк (шесть) и Суд над чикагской семеркой (пять). Среди сериалов больше всего номинаций у Короны (шесть) и Шиттс Крик (пять).