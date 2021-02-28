Победитель реалити Холостячка на телеканале СТБ Александр Эллерт в очередной раз поддержал жертв гендерных стереотипов, приведя пример ситуаций, с которыми лично сталкивался в течение жизни.

Также мужчина откровенно поделился своим детством, ролью мамы в своей жизни, о своем отношении к гендерным стереотипам и к комментариям хейтеров во время выхода выпусков шоу Холостячка. Об этом он рассказал в интервью телеканалу СТБ.

Александр Эллерт рассказал, что он виделся со своим отцом всего один раз в жизни.

— Меня воспитывала мама. По какой-то причине они развелись с папой. С папой я виделся один раз в жизни, и эта встреча была для меня некомфортная. Я себе представлял встречу с папой как-то по другому — сладкая вата, мороженое и прогулка. Меня привели в квартиру — я папа, я сын. Были вопросы как на допросе. А мама меня воспитывала и любила. Я благодарен за то, что она меня воспитала и за то какой я есть, — рассказал Эллерт.

Победитель реалити Холостячка поделился тем, что его мама для него — пример сильного человека.

— Сейчас я понимаю, что она на зарплату учителя одна должна была воспитать сына со своими капризами — давать ему то, что он видит в своем окружении. Мама старалась, чтобы у меня все было — она сильная женщина, — рассказал Эллерт.

Александр Эллерт отметил, что в современном мире существует много стереотипов о сильных мужчинах, однако они тоже могут плакать и быть сентиментальными. По его словам, не нужно держать эмоции в себе.

— Это же проявление эмоций. Слезы — это эмоции, которые дают внутреннее облегчение. Это должно быть и имеет право быть, если мы говорим о мужских слезах. Откуда вообще эти клише пошли? Я не понимаю, — делится Александр.

По словам Александра Эллерта, давно пора уходить от стереотипов и прекращать ими жить.

— Я делаю маникюр уже почти 10 лет и без проблем смог покрасить ногти. Мне все равно, кто красит ногти, в каком цвете одежды ходит, какую прическу носит, какой пирсинг и где у человека татуировки — это вообще не важно. Если человек интересен внутри, то абсолютно не важно какая оболочка у него снаружи, — говорит он.

Эллерт отмечает, что не нужно стараться быть все время идеальным, особенно в начале отношений.

— В начале отношений не нужно стараться быть идеальным. Берем две личности — каждый, естественно, хочет понравиться друг другу. Он будет продвигать свои лучшие стороны вперед. Но в этом моменте человек может увлечься этой игрой и придумывать позиции, чтобы больше заинтересовать партнера. Но когда пройдет какое-то время, то этот человек захочет вернуться к своим старым привычкам. А второй человек скажет — подожди, так ты же был такой идеальный. А ты на самом деле не такой. И что получается — на самом деле мы врали и выстраивали идеальную оболочку. Поэтому я сразу сказал на проекте — так, у меня отвратительный характер и куча вредных привычек. Сразу нужно сказать человеку какой ты, — отмечает он.

Александр Эллерт поделился тем, что часто слышит хейт общества относительно его профессии, однако он относится к этому спокойно.

— Все профессии важны. Мне кажется, что люди просто не знают, кто такой автор и сценарист. Ко мне прилетает обычно только одно слово — клоун. Клоун — профессия. Это разукрашенный человек, который носит башмаки с загнутым носом. Он смешит людей. Он приносит удовольствие и счастье. Получается что? Раз меня называют клоуном — значит, что я приношу людям удовольствие и счастье? Если они негативно об этом пишут, значит вопрос в людях, — рассуждает Эллерт.

11 сезон проекта Холостяк

Одной из участниц 11 сезона романтического реалити-шоу Холостяк станет экс-супруга Андрея Богдана Анна Богдан. Премьера шоу состоится 5 марта.

Стало известно, что за сердце Холостяка Михаила Заливако решила побороться Анна Богдан, бывший муж которой — экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.

По словам девушки, политик сделал ей предложение спустя три месяца знакомства, на что она ответила согласием. Очевидно, что брак пары продержался недолго. Сумеет ли Анна покорить Михаила, узнаем уже скоро.