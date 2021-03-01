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Факты / Шоу-бизнес / ТВ
Марія Степанюк |

Netflix выделит $100 млн, чтобы повысить инклюзивность своих шоу

Американская компания Netflix опубликовала отчет о, инклюзивности своих фильмов и сериалов, которые были выпущены за 2018 и 2019 годы. Оно было проведено USC Annenberg Inclusion Initiative по запросу компании.

Netflix

В отчете говорится, что Netflix в вопросах инклюзивности достиг значительного прогресса, но в компании до сих пор наблюдаются определенные недостатки.

В частности, в 54,5% сериалов студии главными героями являются женщины. Также женщины составляют 29,8% создателей проектов Netflix. Всего в индустрии этот показатель равен 23,5%. А среди постановщиков женщины не белой расы составляют всего 6,2%.

Также в отчете говорится, что расовое/этническое представительство варьируется в зависимости от группы, а ЛГБТ+ люди и люди с ограниченными возможностями встречаются редко.

Чтобы улучшить ситуацию, компания объявила о создании фонда Creative Equity, в который планирует инвестировать в течение пяти лет $100 млн.

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Он займется созданием программ Netflix, которые помогут выявлять, обучать и обеспечивать работу для талантов во всем мире.

Также фонд будет направлен на то, чтобы предоставить право на присутствие в массовой культуре группам, которые дискриминируются и которые до этого там игнорировали.

Источник: Engadget

Фото: Depositphotos

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