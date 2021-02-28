Брак Ким Кардашьян и Канье Уэста: стала известна причина развода

В сеть попало заявление о расторжении брака американской телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян и ее мужа репера Канье Уэста. Благодаря ему стала известна причина развода звездной пары, а также намерения Ким относительно того, кто получит опеку над их четырьмя детьми.

В документе Ким Кардашьян в графе причина развода указала непримиримые разногласия. Она добивается совместной опеки над четырьмя совместными детьми.

Кардашьян также потребовала прекратить предоставление супружеской поддержки ей или Канье. Согласно законодательству США, в случае, если у одного из супругов уровень жизни после развода и раздела имущества снижается, то второй супруг должен оказывать ему материальную поддержку.

Ким и Канье женаты с 2014 года. Инсайдеры сообщают, что их развод проходит мирно. По их словам, пара уже составила брачный договор относительно раздела имущества, и ни одна из сторон не оспаривает это соглашение. По данным Forbes, состояние Ким Кардашьян сейчас оценивается примерно в $900 млн, а Канье Уэста — в $1,2 млрд.

Развод Кардашьян и Уэста

Слухи о разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста появились еще полгода назад, однако официально об этом стало известно в начале февраля. Сейчас супруги живут отдельно и не общаются. Канье забрал из совместного дома в Калабасасе, что неподалеку от Лос-Анджелеса, много собственных вещей и одежды.

Официально пара обручилась в 2014 году. За семь лет супружеской жизни Ким Кардашьян стала многодетной мамой. Вместе с Канье она воспитывает четверых детей: Норт (7 лет), Сейнта (5 лет), Чикаго (3 года) и Псалма (1 год). Имена детям выбирал Канье Уэст, все они так или иначе связаны с главными моментами его биографии.