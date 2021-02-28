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Факты / Шоу-бизнес / ТВ
Юлія Захарченко |

Телеведущая Лилия Ребрик заболела коронавирусом

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик заболела коронавирусом.

Телеведущая Лилия Ребрик заболела коронавирусом

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Телеведущая призналась, что она очень расстроилась, когда узнала, что заболела Covid-19.

Из-за болезни актрисе пришлось отменить все съемки, спектакли, эфиры и марафон, который должен состояться 8 марта. О своем самочувствии Лилия Ребрик не сказала и отметила, что пока планирует этот вопрос оставить без внимания общественности.

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Подписчики пожелали актрисе скорейшего выздоровления и крепкого здоровья, а также отметили, что непременно ждут, когда телеведущая появится снова на их экранах.

Мария Ефросинина заболела коронавирусом

В декабре 2020 года, накануне Нового года, украинская телеведущая Мария Ефросинина заболела коронавирусом. Артистка призналась, что во время болезни плохо себя чувствовала.

Ефросинина начала шутить, что именно так выглядит победа в конкурсе на подарок ко Дню святого Николая и Нового года и семья отселила ее на чердак. Из-за заболевания ей пришлось отменить многие запланированные важные событий, однако телеведущая выполняла все рекомендации врачей.

Фото: Лилия Ребрик

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