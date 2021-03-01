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Євгенія Шапоренко |

Борат и Корона покорили церемонию: лауреаты Золотого глобуса

В США прошла 78-я церемония Золотой глобус. В 2021 году из-за пандемии коронавируса премия проходила в онлайн-формате.

Золотой глобус 2021

Трансляция награждения проходила из двух городов США — Нью-Йорке и Лос-Анджелеса.

Список лауреатов премии Золотой глобус-2021:

  • Лучший фильм—драма: Земля кочевников
  • Лучший фильм—комедия или мюзикл: Борат-2
  • Лучший актер в драматическом фильме: Чедвик Боузман (Ма Рейни: Мать блюза, посмертно)
  • Лучшая актриса в драматическом фильме: Андра Дэй (Соединенные Штаты против Билли Холидей)
  • Лучший актер в комедии или мюзикле: Саша Барон Коэн (Борат-2)
  • Лучшая актриса в комедии или мюзикле: Розамунд Пайк (Аферистка)
  • Лучший актер второго плана: Даниел Калуя (Иуда и черный мессия)
  • Лучшая актриса второго плана: Джоди Фостер (Мавританец)
  • Лучшая режиссура: Хлоя Чжао (Земля кочевников)
  • Лучший сценарий: Суд над чикагской семеркой (Аарон Соркин)
  • Лучшая музыка к фильму: Трент Резнор, Аттикус Росс и Джон Батисте (Душа);
  • Лучшая песня: Io si (Seen) (Вся жизнь впереди);
  • Лучший анимационный фильм: Душа
  • Лучший фильм на иностранном языке: Минари

Лауреаты Золотого глобуса в телевизионных категориях:

  • Лучший телевизионный сериал (драма): Корона
  • Лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл): Шиттс Крик
  • Лучший актер в драматическом телесериале: Джош О`Коннор (Корона)
  • Лучшая актриса в драматическом телесериале: Эмма Коррин (Корона)
  • Лучший актер в мюзикле или комедии: Джейсон Судейкис (Тед Лассо)
  • Лучшая актриса в мюзикле или комедии: Кэтрин О`Хара (Шиттс Крик)
  • Лучший актер в мини-сериале или телефильме: Марк Руффало (Я знаю, что это правда)
  • Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме: Аня Тейлор-Джой (Ход королевы)
  • Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме: Джон Бойега (Голос перемен)
  • Лучшая актриса второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме: Джиллиан Андерсон (Корона)
  • Лучший мини-сериал или телефильм: Ход королевы

Золотой глобус

В июне 2020 года 78 церемонию вручения наград премии Золотой глобус перенесли с начала января на 28 февраля.

Организаторы решили перенести дату из-за пандемии коронавируса.

Фото: Getty Images

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