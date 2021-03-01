В США прошла 78-я церемония Золотой глобус. В 2021 году из-за пандемии коронавируса премия проходила в онлайн-формате.

Трансляция награждения проходила из двух городов США — Нью-Йорке и Лос-Анджелеса.

Список лауреатов премии Золотой глобус-2021:

Лучший фильм—драма: Земля кочевников

Лучший фильм—комедия или мюзикл: Борат-2

Лучший актер в драматическом фильме: Чедвик Боузман (Ма Рейни: Мать блюза, посмертно)

Лучшая актриса в драматическом фильме: Андра Дэй (Соединенные Штаты против Билли Холидей)

Лучший актер в комедии или мюзикле: Саша Барон Коэн (Борат-2)

Лучшая актриса в комедии или мюзикле: Розамунд Пайк (Аферистка)

Лучший актер второго плана: Даниел Калуя (Иуда и черный мессия)

Лучшая актриса второго плана: Джоди Фостер (Мавританец)

Лучшая режиссура: Хлоя Чжао (Земля кочевников)

Лучший сценарий: Суд над чикагской семеркой (Аарон Соркин)

Лучшая музыка к фильму: Трент Резнор, Аттикус Росс и Джон Батисте (Душа);

Лучшая песня: Io si (Seen) (Вся жизнь впереди);

Лучший анимационный фильм: Душа

Лучший фильм на иностранном языке: Минари

Лауреаты Золотого глобуса в телевизионных категориях:

Лучший телевизионный сериал (драма): Корона

Лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл): Шиттс Крик

Лучший актер в драматическом телесериале: Джош О`Коннор (Корона)

Лучшая актриса в драматическом телесериале: Эмма Коррин (Корона)

Лучший актер в мюзикле или комедии: Джейсон Судейкис (Тед Лассо)

Лучшая актриса в мюзикле или комедии: Кэтрин О`Хара (Шиттс Крик)

Лучший актер в мини-сериале или телефильме: Марк Руффало (Я знаю, что это правда)

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме: Аня Тейлор-Джой (Ход королевы)

Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме: Джон Бойега (Голос перемен)

Лучшая актриса второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме: Джиллиан Андерсон (Корона)

Лучший мини-сериал или телефильм: Ход королевы

Золотой глобус

В июне 2020 года 78 церемонию вручения наград премии Золотой глобус перенесли с начала января на 28 февраля.

Организаторы решили перенести дату из-за пандемии коронавируса.