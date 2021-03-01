Экс-участницу группы Little Big Анну Кастельянос нашли мертвой в Петербурге. Тело девушки обнаружили в ее квартире на Рыбацком проспекте.

38-летняя Анна последние полгода была фактически прикована к постели из-за проблем со спиной. За девушкой ухаживали волонтеры, которые и нашли ее тело. Детальные обстоятельства смерти выясняются.

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Помимо участия в группе, Анна снималась в кино и проводила различные мероприятия. Своим примером она помогала похожим на нее бороться с комплексами.

Умер актер Андрей Мягков

Известный российский актер театра и кино Андрей Мягков умер на 83-м году жизни в Москве.

Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность. Андрей Мягков был среди российских актеров, которые поддержали Украину в 2014 году и осудили действия президента РФ Владимира Путина в Крыму.

Фото: Анна Кастельянос