PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Валентина Чорна |

Экс-участницу группы Little Big Анну Кастельянос нашли мертвой

Экс-участницу группы Little Big Анну Кастельянос нашли мертвой в Петербурге. Тело девушки обнаружили в ее квартире на Рыбацком проспекте.

Анна Кастальянос

38-летняя Анна последние полгода была фактически прикована к постели из-за проблем со спиной. За девушкой ухаживали волонтеры, которые и нашли ее тело. Детальные обстоятельства смерти выясняются.

Читайте
Умерла актриса Екатерина Градова

Помимо участия в группе, Анна снималась в кино и проводила различные мероприятия. Своим примером она помогала похожим на нее бороться с комплексами.

Умер актер Андрей Мягков

Известный российский актер театра и кино Андрей Мягков умер на 83-м году жизни в Москве.

Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность. Андрей Мягков был среди российских актеров, которые поддержали Украину в 2014 году и осудили действия президента РФ Владимира Путина в Крыму.

Фото: Анна Кастельянос

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх