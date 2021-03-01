Традиционно американская премия Золотой глобус открывает сезон красных дорожек — это первое масштабное кинособытие года.
В 2021 году, конечно, все иначе — и премия состоялась на два месяца позже запланированного, и красная дорожка не такая грандиозная и торжественная.
Но все же нашлись те, кто соскучился по фотосессиям у отеля Beverly Hilton в Лос-Анджелесе. Самые смелые номинанты и гости церемонии приехали на мероприятие лично.
В свежей подборке Фактов ICTV — звездные пары, которые были приглашены на церемонию Золотого глобуса-2021.
Саша Барон Коэн и Айла Фишер
Английский актер Саша Барон Коэн получил звание Лучшего актера в комедии — Борат 2.
Артист пришел на церемонию Золотого глобуса-2021 вместе со своей женой — австралийской киноактрисой Айлой Фишер, известной по фильмам Иллюзия обмана, Шопоголик и Незванные гости.
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс
Американский актер Майкл Дуглас и британская актриса Кетрин Зета-Джонс были приглашены на церемонию Золотого глобуса-2021 для вручения наград.
51-летняя Зета-Джонс предстала в элегантном образе: в черном платье с открытыми плечами и рябью, сексуальным разрезом спереди и обработкой бусинами.
Свой вечерний ансамбль она завершила серьгами-подвесками, кольцом David Yurman и атласными туфлями на платформе и каблуках.
Ее 76-летний муж Майкл Дуглас тоже имел роскошный вид. Актер был полностью в черном костюме, черной рубашке и с черным галстуком, которая идеально дополняла элегантный образ Кэтрин Зеты-Джонс.
Галь Гадот и Ярон Версано
Израильская актриса Галь Гадот появилась на красной дорожке вместе со своим супругом, голландским актером и продюсером Яроном Версано.
На сцену Золотого глобуса она вышла в белоснежном мини-платье от французского модного дома Givenchy, которое подчеркивало ее стройную фигуру.
Мини-платье отличалось струящимися рукавами и трапециевидным кроем. Потрясающий наряд завершают простые серебристые босоножки на шпильке.
Актриса придала образу голливудский эффект, уложив волосы ретро-волнами и завершив свой гламурный стиль смелой красной помадой.
Кира Седжвик и Кевин Бейкон
Американская актриса Кира Седжвик и актер Кевин Бейкон также были приглашены на церемонию Золотого глобуса-2021.
Седжвик наиболее известна по своей роли Бренды Ли Джонсон в телесериале Ищейка, которая принесла ей премии Золотой глобус в 2007 году и Эмми в 2010 году.
В числе известных актёрских работ Бейкона — такие фильмы, как Таинственная река, Невидимка, Спящие, а также Дрожь земли и Пятница, 13-е.
Лауреат премии Золотой глобус и премии Гильдии киноактёров США в номинации Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале за телефильм Добровольцы (2009).
Джексон и Сэтчел Ли
Джексон Ли и Сэтчел Ли — дети кинорежиссера Спайка Ли – также были среди приглашенных гостей.
Образ для них был составлен от модного итальянского дома Gucci.
На Сэтчел матовое шелковое марлевое платье с цветочным принтом и вышитыми звездами из микрокристаллов.
Джексон надел двубортный жакет New Signoria с атласными лацканами, жилет и брюки из шерстяного мохера, хлопковую классическую рубашку, жаккардовую куртку в стиле кимоно с шелковой отделкой.
15 главных сериалов 2020 от Золотого глобуса
28 февраля стали известны лауреаты премии Золотой глобус, которая вручается с 1944 года Голливудской ассоциацией иностранной прессы и считается второй по престижности после Оскара.
В номинации Лучший сериал (драма) представлены Мандалорец, Страна Лавкрафта, Озарк, Корона и Сестра Рэтчед.
В номинацию Лучший сериал (мюзикл/комедия) попали Эмили в Париже, Бортпроводница, Шиттс Крик, Тед Лассо и Великая.
За звание Лучшего мини-сериала или телефильма боролись Нормальные люди, Ход королевы, Голос перемен, Отыграть назад и Неортодоксальная.
Фото: Gettyimages, Gucci, Айла Фишер