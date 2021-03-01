Английский актер Саша Барон Коэн получил звание Лучшего актера в комедии — Борат 2.

Артист пришел на церемонию Золотого глобуса-2021 вместе со своей женой — австралийской киноактрисой Айлой Фишер, известной по фильмам Иллюзия обмана, Шопоголик и Незванные гости.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс

Американский актер Майкл Дуглас и британская актриса Кетрин Зета-Джонс были приглашены на церемонию Золотого глобуса-2021 для вручения наград.

51-летняя Зета-Джонс предстала в элегантном образе: в черном платье с открытыми плечами и рябью, сексуальным разрезом спереди и обработкой бусинами.

Свой вечерний ансамбль она завершила серьгами-подвесками, кольцом David Yurman и атласными туфлями на платформе и каблуках.

Ее 76-летний муж Майкл Дуглас тоже имел роскошный вид. Актер был полностью в черном костюме, черной рубашке и с черным галстуком, которая идеально дополняла элегантный образ Кэтрин Зеты-Джонс.

Галь Гадот и Ярон Версано

Израильская актриса Галь Гадот появилась на красной дорожке вместе со своим супругом, голландским актером и продюсером Яроном Версано.

На сцену Золотого глобуса она вышла в белоснежном мини-платье от французского модного дома Givenchy, которое подчеркивало ее стройную фигуру.

Мини-платье отличалось струящимися рукавами и трапециевидным кроем. Потрясающий наряд завершают простые серебристые босоножки на шпильке.

Актриса придала образу голливудский эффект, уложив волосы ретро-волнами и завершив свой гламурный стиль смелой красной помадой.

Кира Седжвик и Кевин Бейкон

Американская актриса Кира Седжвик и актер Кевин Бейкон также были приглашены на церемонию Золотого глобуса-2021.

Седжвик наиболее известна по своей роли Бренды Ли Джонсон в телесериале Ищейка, которая принесла ей премии Золотой глобус в 2007 году и Эмми в 2010 году.

В числе известных актёрских работ Бейкона — такие фильмы, как Таинственная река, Невидимка, Спящие, а также Дрожь земли и Пятница, 13-е.

Лауреат премии Золотой глобус и премии Гильдии киноактёров США в номинации Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале за телефильм Добровольцы (2009).

Джексон и Сэтчел Ли

Джексон Ли и Сэтчел Ли — дети кинорежиссера Спайка Ли – также были среди приглашенных гостей.

Образ для них был составлен от модного итальянского дома Gucci.

На Сэтчел матовое шелковое марлевое платье с цветочным принтом и вышитыми звездами из микрокристаллов.

Джексон надел двубортный жакет New Signoria с атласными лацканами, жилет и брюки из шерстяного мохера, хлопковую классическую рубашку, жаккардовую куртку в стиле кимоно с шелковой отделкой.

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