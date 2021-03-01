Стала известна причина смерти экс-участницы группы Little Big Анны Кастельянос.

Вскрытие показало, что девушка умерла из-за кардиомиопатии — заболевания сердечной мышцы, ведущего к развитию нарушений ритма сердца или хронической сердечной недостаточности. Об этом сообщили росСМИ.

Известно, что у артистки была третья группа инвалидности. Еще в детстве Анне поставили диагноз ахондроплазия — заболевание, при котором нарушается развитие костной ткани.

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Смерть 39-летней Кастельянос стала неожиданностью для ее коллег по группе Little Big.

— Аня, ты была и остаешься важной частью Little Big Family. Ты навсегда в нашей памяти и будешь вечна в наших клипах. Спасибо за все. Покойся с миром, маленький человек с большой историей, — написали на странице музыкального коллектива в Instagram.

Анну Кастельянос нашли мертвой

Сегодня, 1 марта, стало известно, что Анна Кастельянос умерла в собственной квартире в Петербурге.

Последние полгода девушка фактически была прикована к постели из-за проблем со спиной. За ней ухаживали волонтеры, которые и обнаружили ее тело.

Помимо участия в группе, Анна снималась в кино, проводила различные мероприятия и была тату-мастером в своем личном салоне.

Фото: Анна Кастельянос