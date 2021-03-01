Украинская певица Миша Романова продемонстрировала свою идеальную фигуру в весенней фотосессии для журнала Touch.

Фотосессия показывает один день из жизни звезды, которая постоянно находится в движении и меняет образ за образом. По словам Миши Романовой, после родов ее фигура стала даже лучше, чем во времена работы в коллективе Виа Гра.

При этом сама Миша Романова не считает себя идеальной. Она считает, что ключ к женской сексуальности — не в стремлении к идеалу, а в том, чтобы быть собой и испытывать счастье.

Также певица поделилась лайфхаками, как сохранять прекрасную форму и не набирать вес даже в период карантина.

— Секрет моей фигуры — в дисциплине! Даже когда этого совсем не хочется, я все время занимаюсь спортом, — поделилась артистка.

Анна Седокова удивила горячим видео

Украинская певица Анна Седокова поделилась горячим видео в откровенном наряде.

Звезда опубликовала ролик, на котором позирует в бежевом корсете и с обнаженными ногами. Свой образ Седокова довершила роскошными босоножками на высоких каблуках и заплетенными волосами.

В видео артистка соблазнительно позирует на камеру и демонстрирует свое подтянутое тело.