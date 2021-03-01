78-я церемония вручения наград премии Золотой глобус 2021 состоялась в ночь с 28 февраля на 1 марта. Голливудские звезды очень ответственно отнеслись к выбору наряда для красной дорожки. Факты ICTV подготовили подборку лучших образов церемонии.

Аня Тейлор-Джой

Актриса и модель Аня Тейлор Джой на церемонии появилась в роскошном изумрудном платье с глубоким декольте. Образ она довершила драгоценностями от Tiffany.

По мнению большинства фэшн-критиков, наряд Ани Тейлор Джой был одним из лучших на премии.

Эль Фаннинг

Эль Фаннинг для церемонии выбрала атласное бирюзовое платье Gucci от дизайнера Алессандро Микеле. Собрав волосы в пучок, звезда Голливуда добавила изящества своему образу.

Николь Кидман

Николь Кидман не смогла посетить церемонию лично, поэтому присоединилась с помощью онлайн-связи. Свой образ актриса продемонстрировала лежа на диване. Наряд она выбрала з коллекции Louis Vuitton.

Тина Фей

Ведущая церемонии Тина Фей появилась в черном коротком платье. Свой образ звезда дополнила колготками в мелкую точку и высокими каблуками.

Аманда Сейфрид

Аманда Сейфрид надела вечернее платье с обнаженной спиной, которое выбрала из коллекции Oscar De La Renta.

Синтия Эриво

Синтия Эриво продемонстрировала зеленое платье Valentino Couture. Образ она дополнила высокими перчатками кремового оттенка и серебристыми туфлями на высокой платформе.

Сальма Хайек

Сальма Хайек появилась в ярком платье от Alexander McQueen. Свой образ она довершила волнистыми волосами, легким макияжем и украшениями.

Марго Робби

Актриса Марго Робби для премии выбрала черное платье с воланами от Chanel и цветочным принтом. Наряд с открытыми плечами и разрезом привлек внимание к фигуре звезды.

Переглянути цей допис в Instagram Кейли Куоко Кейли Куоко напоминала зрителям невесту, поскольку на церемонии она появилась в роскошном платье Oscar De La Renta. Наряд звезды был полностью обшит бисером. Переглянути цей допис в Instagram

Лауреаты премии Золотой глобус

В 2021 году из-за пандемии коронавируса премия Золотой глобус проходила в онлайн-формате. Награждение транслировалось из двух городов США — Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.

Список лауреатов премии Золотой глобус — смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Justjared