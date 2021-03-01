Синтия Никсон побывала на Золотом глобусе с Берни Сандерсом

Американская актриса Синтия Никсон присоединилась к онлайн-трансляции церемонии вручения премии Золотой глобус с картонной копией сенатора Берни Сандерса.

В Беверли-Хилз завершилась 78-я церемония вручения Золотого глобуса. Из-за пандемии многие звезды остались ждать оглашения результатов дома, но это не помешало им удивить публику.

Синтия Никсон, которая была номинирована на награду Лучшая женская роль второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме за работу в сериале Netlfix Рэтчед, подключилась к трансляции с картонной фигурой Берни Сандерса.

— Было так здорово посмотреть церемонию награждения с Техани, ее мужем Хусамом, моей женой Кристин, нашим сыном Максом и, конечно же, с великим Берни Сандерсом, — написала Синтия на своей странице в Twitter.

Также на своей странице в Instagram Никсон опубликовала видео, на котором сидит с фигурой Сандерса и что-то бурно обсуждает.

— Обсуждаем стратегию перед Золотым глобусом, — сказала актриса.

Фото сенатора Берни Сандерса стало мемом

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс удивил своим нарядом, в котором появился на церемонии инаугурации 46-го президента США Джо Байдена.

Политик пришел в зимней парке и больших вязаных варежках, несмотря на теплую погоду в столице США (на термометрах в Вашингтоне было +5ºС, — Ред.).

Наряд сенатора спровоцировал волну мемов и шуток в социальных сетях, но также повлек за собой немало восторженных и теплых отзывов.

Больше всего пользователи обратили внимание на снимок, на котором Сандерс уныло наблюдает за церемонией в маске и перчатках, сидя на стуле.