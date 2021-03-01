Антипремия Золотая малина обнародовала расширенные списки фильмов, актеров, режиссеров и сценариев, которые претендуют на звание лучших из худших за 2020 год. Рекордсмен в этому году — фильм 365 дней, который представлен в семи номинациях из девяти.
Список номинантов на Золотую малину объявят 14 марта, церемония награждения состоится — 24 апреля.
По количеству номинаций лидирует польская версия 50 оттенков серого — фильм 365 дней.
Худший фильм:
- Удивительное путешествие доктора Дулиттла;
- 365 дней;
- Абсолютное доказательство;
- Остров фантазий;
- Любовь, свадьбы и прочие катастрофы;
- три части фильма Барби и Кендра;
- Хэллоуин Хьюби;
- Убийство Николь Браун Симпсон;
- Мьюзик;
- Не та девушка.
Худший режиссер:
- Чарльз Бэнд — три части фильма Барби и Кендра;
- Барбара Бяловас и Томаш Мандес — 365 дней;
- Стивен Брилл — Хэллоуин Хьюби;
- Деннис Дуган — Любовь, свадьбы и прочие катастрофы;
- Стивен Гейган — Удивительное путешествие доктора Дулиттла;
- Рон Ховард — Деревенская элегия;
- Браннон Хаус — Абсолютное доказательство;
- Сиа — Мьюзик;
- Тайлер Спиндел — Не та девушка;
- Джош Транк — Капоне. Лицо со шрамом.
Худший актер:
- Роберт Де Ниро — Война с дедушкой;
- Джейми Дорнан — Любовь на троих и Дикая парочка;
- Том Харди — Капоне. Лицо со шрамом;
- Пол Хоган — Великолепный мистер Данди;
- Майк Линделл — Абсолютное доказательство;
- Мишель Морроне — 365 дней;
- Адам Сэндлер — Хэллоуин Хьюби;
- Дэвид Спейд — Не та девушка;
- Джон Туртурро — Дальше некуда.
Худшая актриса:
- Дрю Бэрримор — Дублерша;
- Энн Хэтэуэй — Последнее, чего он хотел и Ведьмы;
- Кэти Холмс — Секрет и Кукла 2: Брамс;
- Кейт Хадсон — Мьюзик;
- Дайан Китон — Любовь, свадьбы и прочие катастрофы;
- Лорен Лапкус — Не та девушка;
- Мэгги Кью — С днем смерти;
- Андреа Райзборо — Проклятие;
- Анна-Мария Секлуцкая — 365 дней
- Хилари Суэнк – Охота и Опасный соблазн.
Худший сценарий:
- 365 дней;
- Абсолютное доказательство;
- три части фильма Барби и Кендра;
- Удивительное путешествие доктора Дулиттла;
- Остров фантазий;
- Деревенская элегия;
- Убийство Николь Браун Симпсон;
- Мьюзик;
- Великолепный мистер Данди;
- Война с дедушкой;
- Не та девушка.
Кроме этих номинаций, также на антипремию претендуют худшие актеры вторых планов, худшее экранное комбо и худшая пародия.
Лауреаты Золотого глобуса
В США прошла 78-я церемония Золотой глобус. В 2021 году из-за пандемии коронавируса премия проходила в онлайн-формате.
Награждение транслировалось из двух городов США — Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.
Полный список лауреатов премии Золотой глобус-2021 — смотрите на Фактах ICTV.
Источник: Awards Watch