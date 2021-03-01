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Каріна Зуєва |

Том Харди, Дрю Бэрримор и Роберт Де Ниро: список номинантов на Золотую малину

Антипремия Золотая малина обнародовала расширенные списки фильмов, актеров, режиссеров и сценариев, которые претендуют на звание лучших из худших за 2020 год. Рекордсмен в этому году — фильм 365 дней, который представлен в семи номинациях из девяти.

Том Харді золота малина

Список номинантов на Золотую малину объявят 14 марта, церемония награждения состоится — 24 апреля.

По количеству номинаций лидирует польская версия 50 оттенков серого — фильм 365 дней.

Худший фильм:

  • Удивительное путешествие доктора Дулиттла;
  • 365 дней;
  • Абсолютное доказательство;
  • Остров фантазий;
  • Любовь, свадьбы и прочие катастрофы;
  • три части фильма Барби и Кендра;
  • Хэллоуин Хьюби;
  • Убийство Николь Браун Симпсон;
  • Мьюзик;
  • Не та девушка.

Худший режиссер: 

  • Чарльз Бэнд — три части фильма Барби и Кендра;
  • Барбара Бяловас и Томаш Мандес — 365 дней;
  • Стивен Брилл — Хэллоуин Хьюби;
  • Деннис Дуган — Любовь, свадьбы и прочие катастрофы;
  • Стивен Гейган — Удивительное путешествие доктора Дулиттла;
  • Рон Ховард — Деревенская элегия;
  • Браннон Хаус — Абсолютное доказательство;
  • Сиа — Мьюзик;
  • Тайлер Спиндел — Не та девушка;
  • Джош Транк — Капоне. Лицо со шрамом.

Худший актер:

  • Роберт Де Ниро — Война с дедушкой;
  • Джейми Дорнан — Любовь на троих и Дикая парочка;
  • Том Харди — Капоне. Лицо со шрамом;
  • Пол Хоган — Великолепный мистер Данди;
  • Майк Линделл — Абсолютное доказательство;
  • Мишель Морроне — 365 дней;
  • Адам Сэндлер — Хэллоуин Хьюби;
  • Дэвид Спейд — Не та девушка;
  • Джон Туртурро — Дальше некуда.

Худшая актриса:

  • Дрю Бэрримор — Дублерша;
  • Энн Хэтэуэй — Последнее, чего он хотел и Ведьмы;
  • Кэти Холмс — Секрет и Кукла 2: Брамс;
  • Кейт Хадсон — Мьюзик;
  • Дайан Китон — Любовь, свадьбы и прочие катастрофы;
  • Лорен Лапкус — Не та девушка;
  • Мэгги Кью — С днем смерти;
  • Андреа Райзборо — Проклятие;
  • Анна-Мария Секлуцкая — 365 дней
  • Хилари Суэнк – Охота и Опасный соблазн.
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Худший сценарий: 

  • 365 дней;
  • Абсолютное доказательство;
  • три части фильма Барби и Кендра;
  • Удивительное путешествие доктора Дулиттла;
  • Остров фантазий;
  • Деревенская элегия;
  • Убийство Николь Браун Симпсон;
  • Мьюзик;
  • Великолепный мистер Данди;
  • Война с дедушкой;
  • Не та девушка.

Кроме этих номинаций, также на антипремию претендуют худшие актеры вторых планов, худшее экранное комбо и худшая пародия.

Лауреаты Золотого глобуса

В США прошла 78-я церемония Золотой глобус. В 2021 году из-за пандемии коронавируса премия проходила в онлайн-формате.

Награждение транслировалось из двух городов США — Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.

Полный список лауреатов премии Золотой глобус-2021 — смотрите на Фактах ICTV.

Источник: Awards Watch

Фото: скрин с трейлера Капоне. Лицо со шрамом

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