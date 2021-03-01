Антипремия Золотая малина обнародовала расширенные списки фильмов, актеров, режиссеров и сценариев, которые претендуют на звание лучших из худших за 2020 год. Рекордсмен в этому году — фильм 365 дней, который представлен в семи номинациях из девяти.

Список номинантов на Золотую малину объявят 14 марта, церемония награждения состоится — 24 апреля.

По количеству номинаций лидирует польская версия 50 оттенков серого — фильм 365 дней.

Худший фильм:

Удивительное путешествие доктора Дулиттла;

365 дней;

Абсолютное доказательство;

Остров фантазий;

Любовь, свадьбы и прочие катастрофы;

три части фильма Барби и Кендра;

Хэллоуин Хьюби;

Убийство Николь Браун Симпсон;

Мьюзик;

Не та девушка.

Худший режиссер:

Чарльз Бэнд — три части фильма Барби и Кендра;

Барбара Бяловас и Томаш Мандес — 365 дней;

Стивен Брилл — Хэллоуин Хьюби;

Деннис Дуган — Любовь, свадьбы и прочие катастрофы;

Стивен Гейган — Удивительное путешествие доктора Дулиттла;

Рон Ховард — Деревенская элегия;

Браннон Хаус — Абсолютное доказательство;

Сиа — Мьюзик;

Тайлер Спиндел — Не та девушка;

Джош Транк — Капоне. Лицо со шрамом.

Худший актер:

Роберт Де Ниро — Война с дедушкой;

Джейми Дорнан — Любовь на троих и Дикая парочка;

Том Харди — Капоне. Лицо со шрамом;

Пол Хоган — Великолепный мистер Данди;

Майк Линделл — Абсолютное доказательство;

Мишель Морроне — 365 дней;

Адам Сэндлер — Хэллоуин Хьюби;

Дэвид Спейд — Не та девушка;

Джон Туртурро — Дальше некуда.

Худшая актриса:

Дрю Бэрримор — Дублерша;

Энн Хэтэуэй — Последнее, чего он хотел и Ведьмы;

Кэти Холмс — Секрет и Кукла 2: Брамс;

Кейт Хадсон — Мьюзик;

Дайан Китон — Любовь, свадьбы и прочие катастрофы;

Лорен Лапкус — Не та девушка;

Мэгги Кью — С днем смерти;

Андреа Райзборо — Проклятие;

Анна-Мария Секлуцкая — 365 дней

Хилари Суэнк – Охота и Опасный соблазн.

Худший сценарий:

365 дней;

Абсолютное доказательство;

три части фильма Барби и Кендра;

Удивительное путешествие доктора Дулиттла;

Остров фантазий;

Деревенская элегия;

Убийство Николь Браун Симпсон;

Мьюзик;

Великолепный мистер Данди;

Война с дедушкой;

Не та девушка.

Кроме этих номинаций, также на антипремию претендуют худшие актеры вторых планов, худшее экранное комбо и худшая пародия.

Лауреаты Золотого глобуса

В США прошла 78-я церемония Золотой глобус. В 2021 году из-за пандемии коронавируса премия проходила в онлайн-формате.

Награждение транслировалось из двух городов США — Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.

Полный список лауреатов премии Золотой глобус-2021 — смотрите на Фактах ICTV.

Источник: Awards Watch

Фото: скрин с трейлера Капоне. Лицо со шрамом