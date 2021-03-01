PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Юлія Захарченко |

У киноактера Алека Болдуина родился седьмой ребенок

Американский киноактер Алек Болдуин стал отцом в седьмой раз.

У киноактера Алека Болдуина родился седьмой ребенок

Об этом сообщила супруга актера Хилария Болдуин на своей странице в Instagram. У супругов уже есть пять общих детей: дочь и четверо сыновей. Новорожденный малыш стал шестым общим ребенком пары.

Первую дочь Болдуину 25 лет назад родила его бывшая жена, актриса Ким Бэсинджер. Айрленд Элиси Болдуин, как и ее отец, успешная американская актриса и модель и актриса.

Супруги Хиллари и Алек пока не сообщают пола и имени новорожденного ребенка.

На своей странице в Intagram Хилария поделилась в посте фотографией новорожденного ребенка, которую сделал ее муж Алекс. На снимке также счастливо улыбаются общие дети супругов. Девушка подписала пост числом семь и смайликом с красным сердцем.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)

Меган Маркл беременна вторым ребенком

Герцоги Сассекские Меган Маркл и Гарри во второй раз станут родителями. Стало известно, что Меган забеременела осенью 2020 года, а рождение ребенка ожидается в конце весны 2021 года.

Источники сообщают, что супруги всегда хотели иметь несколько детей – младшего брата или сестру для их сына Арчи, поэтому они взволнованно ждут своего второго малыша. Меган Маркл и принц Гарри поженились 19 мая 2018 года. Впервые супруги стали родителями 6 мая 2019 года, первенца назвали Арчи.

Фото: Алек Болдуин

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка