У киноактера Алека Болдуина родился седьмой ребенок

Американский киноактер Алек Болдуин стал отцом в седьмой раз.

Об этом сообщила супруга актера Хилария Болдуин на своей странице в Instagram. У супругов уже есть пять общих детей: дочь и четверо сыновей. Новорожденный малыш стал шестым общим ребенком пары.

Первую дочь Болдуину 25 лет назад родила его бывшая жена, актриса Ким Бэсинджер. Айрленд Элиси Болдуин, как и ее отец, успешная американская актриса и модель и актриса.

Супруги Хиллари и Алек пока не сообщают пола и имени новорожденного ребенка.

На своей странице в Intagram Хилария поделилась в посте фотографией новорожденного ребенка, которую сделал ее муж Алекс. На снимке также счастливо улыбаются общие дети супругов. Девушка подписала пост числом семь и смайликом с красным сердцем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)

Меган Маркл беременна вторым ребенком

Герцоги Сассекские Меган Маркл и Гарри во второй раз станут родителями. Стало известно, что Меган забеременела осенью 2020 года, а рождение ребенка ожидается в конце весны 2021 года.

Источники сообщают, что супруги всегда хотели иметь несколько детей – младшего брата или сестру для их сына Арчи, поэтому они взволнованно ждут своего второго малыша. Меган Маркл и принц Гарри поженились 19 мая 2018 года. Впервые супруги стали родителями 6 мая 2019 года, первенца назвали Арчи.

Фото: Алек Болдуин