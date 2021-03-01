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Факты / Шоу-бизнес
Юлія Захарченко |

Звезда фильма Чудо-женщина Галь Гадот беременна третьим ребенком

Израильская модель и актриса Галь Гадот, наиболее известная по ролям в фильмах Бэтмен против Супермена: На заре справедливости, Лига справедливости и Чудо-женщина беременна третьим ребенком.

галь гадот

Об этом сообщила Галь Гадот на своей странице в Instagram. Актриса опубликовала трогательный пост со словами это снова мы и поделилась совместной фотографией со своим мужем Яроном Версано и их двумя детьми.

На снимке счастливый Ярон держит рукой живот Галь Гадот, а их две дочери мило улыбаются и обнимают маму.

Актриса Галь Гадот и бизнесмен Ярон Версано женаты уже более 12 лет и воспитывают двоих дочерей Альму и Майю.

В комментариях подписчики поздравляют актрису с этой счастливой новостью и желают легких родов.

 

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Публикация от JaronVarsano (@jaronvarsano)

Алек Болдуин снова стал отцом

У американского киноактера Алека Болдуина родился седьмой ребенок. Малыша актеру родила его супруга Хилария, на которой актер женился в 2012 году.

Алек и Хилария не сообщили пол и имя новорожденного ребенка. Малыш стал шестым общим ребенком пары, супруги уже воспитывают пятерых совместных деток.

Фото: Getty Images

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