Известная американская актриса Анджелина Джоли продала на аукционе картину Уинстона Черчилля, подаренную ей Бредом Питтом.

Работа Башня мечети Кутубия была продана Джоли 1 марта за $11,6 млн на аукционе Christieʼs.

По данным иностранных СМИ, Бред Питт купил картину в подарок актрисе в 2011 году.

#AuctionUpdate A new #WorldAuctionRecord for Sir Winston Churchill with ‘Tower of the Koutoubia Mosque’ (1943) selling for £8,285,000. This is the only painting created by Churchill during the Second World War: https://t.co/JCBvGaFShW pic.twitter.com/iZMumvmwp2 — Christie’s (@ChristiesInc) March 1, 2021

Первоначальная стоимость лота составляла $3,5 млн. Конечная сумма оказалась рекордной для работ британского премьер-министра Уинстона Черчилля.

Всего им было создано более 500 картин, но это единственная, написанная им во время Второй мировой войны.

Известно, что работу Башня мечети Кутубия политик написал после встречи с союзниками по Антигитлеровской коалиции в январе 1943 года в Касабланке. Тогда он встретился с президентом США Франклином Рузвельтом в Марракеше, где они вместе наблюдали, как солнце садится за Атласские горы.

Картину Ван Гога впервые покажут публике

Картину нидерландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога Уличная сцена на Монмартре впервые покажут публике с момента ее создания.

Полотно продемонстрируют широкой публике в Париже, Амстердаме и Гонконге, а затем его выставят на торги аукциона Sotheby’s во французской столице. Уличная сцена на Монмартре Ван Гога была написана в 1887 году.

Ожидается, что картину продадут за €5-8 млн. Аукцион состоится 25 марта.