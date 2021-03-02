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Каріна Зуєва |

Анджелина Джоли продала на аукционе пейзаж Черчилля за рекордную цену

Известная американская актриса Анджелина Джоли продала на аукционе картину Уинстона Черчилля, подаренную ей Бредом Питтом.

Анджеліна Джолі

Работа Башня мечети Кутубия была продана Джоли 1 марта за $11,6 млн на аукционе Christieʼs.

По данным иностранных СМИ, Бред Питт купил картину в подарок актрисе в 2011 году.

Первоначальная стоимость лота составляла $3,5 млн. Конечная сумма оказалась рекордной для работ британского премьер-министра Уинстона Черчилля.

Всего им было создано более 500 картин, но это единственная, написанная им во время Второй мировой войны.

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Известно, что работу Башня мечети Кутубия политик написал после встречи с союзниками по Антигитлеровской коалиции в январе 1943 года в Касабланке. Тогда он встретился с президентом США Франклином Рузвельтом в Марракеше, где они вместе наблюдали, как солнце садится за Атласские горы.

Картину Ван Гога впервые покажут публике

Картину нидерландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога Уличная сцена на Монмартре впервые покажут публике с момента ее создания.

Полотно продемонстрируют широкой публике в Париже, Амстердаме и Гонконге, а затем его выставят на торги аукциона Sotheby’s во французской столице. Уличная сцена на Монмартре Ван Гога была написана в 1887 году.

Ожидается, что картину продадут за €5-8 млн. Аукцион состоится 25 марта.

Источник: CNN

Фото: Getty Images

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