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Каріна Зуєва |

Михаил Поплавский в новом клипе удивил дерзким рокерским образом

Поющий ректор Михаил Поплавский не перестает удивлять. В первый день весны он представил суперсовременный концертный клип на новую песню Далі буде в 3D виртуальной реальности.

Михайло поплавський новий кліп

Презентация в Университете культуры состоялась в кругу топ-блогеров Украины, известных артистов и продюсеров. Из присутствующих были — Анна Тринчер, Ирина Кудашова, Богдан Буше, Алина Гросу, Владимир Бебешко, Василий Голованов, Илона Гвоздева, Алена Шоптенко, Александр Лещенко и другие.

Перед гостями Михал Михалыч предстал в неожиданном рокерском образе: джинсах, кожаной косухе, перчатках и стильных очках.

В таком виде он появляется и в клипе. Рассекает по улицам ночного города на мощном Харлей-Дэвидсоне в окружении красоток, а затем из брутального рокера превращается в трогательного романтика. В видео с помощью 3D графики создано семь узнаваемых столичных локаций.

Автором идеи и режиссером клипа стал студент пятого курса КНУКиИ Михаил Харченко, уговоривший Поплавского на смелый эксперимент с использованием современных мировых технологий: 3D виртуальной реальности, LED cube, Unreal Engine traking, systems и других.

— Мы снимали клип в совершенно новом для Украины формате, используя трендовые мировые технологии. Было сложно, ответственно, но очень интересно. Ведь мы первыми в Украине использовали эти технологии.

Михаил Поплавский на площадке, как всегда, задавал тон, а мы старались передать в видео его характер, эмоции, страсть и любовь к жизни, к своему делу, — сказал Михаил Харченко.

Поплавский говорит, что сначала чувствовал себя неловко, поскольку не понимал, что происходит на площадке и как это будет выглядеть в итоге на картинке.

  • Михаил Поплавский — Далі буде: премьера клипа смотреть онлайн
  • Михаил Поплавский — Далі буде: премьера клипа смотреть онлайн
  • Михаил Поплавский — Далі буде: премьера клипа смотреть онлайн
  • Михаил Поплавский — Далі буде: премьера клипа смотреть онлайн
  • Михаил Поплавский — Далі буде: премьера клипа смотреть онлайн
  • Михаил Поплавский — Далі буде: премьера клипа смотреть онлайн
  • Михаил Поплавский — Далі буде: премьера клипа смотреть онлайн
  • Михаил Поплавский — Далі буде: премьера клипа смотреть онлайн
  • Михаил Поплавский — Далі буде: премьера клипа смотреть онлайн
  • Михаил Поплавский — Далі буде: премьера клипа смотреть онлайн
Михаил Поплавский в новом клипе удивил дерзким рокерским образом / 5 фотографий

Результатом он остался доволен, ведь его команде удалось соединить концертный клип, драматичный сюжет песни и характер исполнителя.

— Песня Далі буде — это философия моей жизни. Благодарен авторам Николаю Бровченко и Виталию Волкомору, которые смогли отобразить мои жизненные убеждения.

Считаю, что мы сами являемся творцами своей судьбы. Чтобы добиться результата, нужно смело идти вперед, не бояться вызовов, учиться у молодежи и всегда быть собой, — раскрыл секрет своего успеха Михаил Поплавский.

Он подчеркнул, что это экспериментальный пилотный проект. На карантине неугомонный поющий ректор снял шесть новых клипов.

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Напомним, что ранее он презентовал четвертый вариант видео на свой хит Юний орел в 3D виртуальной реальности. В ближайшее время представит еще четыре новые работы, обещает неожиданные сюжеты и стильные режиссерские фишки. Особенный подарок для поклонниц Поплавский готовит к 8 Марта.

Олег Скрипка презентовал новый клип

Украинский певец и фронтмен группы Вопли Видоплясова Олег Скрипка презентовал новый клип на песню Two Colors.

Трек Two Colors — это англоязычная версия легендарной украинской песни Дмитрия Павлычко Два кольори. Представленный видеоряд демонстрирует то, что женщина — это бесконечный источник вдохновения и усовершенствования.

Источник: Факты

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