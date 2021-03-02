Европейский вещательный союз заявил, что Евровидение 2021 года в Роттердаме пройдёт по так называемому сценарию B.
Руководство песенного конкурса заявило, что никакого онлайн-формата не будет.
Евровидение-2021 пройдет в классическом виде, правда, с соблюдением жестких мер безопасности.
Всем участникам конкурса рекомендуется придерживаться карантина за пять дней до вылета и предъявить отрицательный тест на Covid-19 не более чем за 72 часа до вылета.
Оказавшись в Нидерландах, делегации должны оставаться в своих отелях, за исключением тех случаев, когда они едут на арену для репетиций, живых выступлений и других мероприятий, связанных с программой конкурса.
Все, кто работает в Ahoy Arena, включая съемочную группу, артистов и прессу, будут регулярно проходить тестирование на Covid-19 в специальном помещении.
Количество людей в делегациях и журналистов будет сокращено: в пресс-центре сможет расположиться лишь 500 человек, еще 1000 представителей СМИ будут освещать новости конкурса с виртуального пресс-центра.
Решение о присутствии зрителей в зале будет объявлено позже.
Ранее объявлялось, что по сценарию B зрители могли присутствовать на шоу с соблюдением дистанции 1,5 м.
Go-A снимут новый клип на песню Шум для Евровидения-2021
Украинская группа Go-A представит новую версию песни Шум и клип специально для Евровидения-2021.
Работать над созданием конкурсного ролика будет клипмейкер Максим Тужилин.
Конкурсную версию песни Шум и новый видеоклип представителя Украины на Евровидении-2021 должны презентовать в начале марта.