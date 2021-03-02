Европейский вещательный союз заявил, что Евровидение 2021 года в Роттердаме пройдёт по так называемому сценарию B.

Руководство песенного конкурса заявило, что никакого онлайн-формата не будет.

Евровидение-2021 пройдет в классическом виде, правда, с соблюдением жестких мер безопасности.

Всем участникам конкурса рекомендуется придерживаться карантина за пять дней до вылета и предъявить отрицательный тест на Covid-19 не более чем за 72 часа до вылета.

Оказавшись в Нидерландах, делегации должны оставаться в своих отелях, за исключением тех случаев, когда они едут на арену для репетиций, живых выступлений и других мероприятий, связанных с программой конкурса.

Все, кто работает в Ahoy Arena, включая съемочную группу, артистов и прессу, будут регулярно проходить тестирование на Covid-19 в специальном помещении.

Количество людей в делегациях и журналистов будет сокращено: в пресс-центре сможет расположиться лишь 500 человек, еще 1000 представителей СМИ будут освещать новости конкурса с виртуального пресс-центра.

Решение о присутствии зрителей в зале будет объявлено позже.

Ранее объявлялось, что по сценарию B зрители могли присутствовать на шоу с соблюдением дистанции 1,5 м.

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